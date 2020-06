A Guéret, le retour au resto est encore timide pour la pause déjeuner

Plus de couverts sur la table, on vous amène tout sur un plateau

On est loin de l'affluence des grands jours. A la brasserie "Le Moderne", une des plus grandes salles de la ville, on a l'impression d'être tombé sur une journée bien calme. Cela va faire une semaine que ce restaurant a rouvert ses portes, et les clients ont encore un peu du mal à retrouver leurs habitudes.

"Certains ont encore un peu peur de revenir, confie Thierry Dalle, qui nous accueille masque de protection sur le nez. D'autres sont contents de nous revoir, mais je sais que des habitués hésitent encore."

Habituellement ici c'est une vraie ruche et les deux grandes salles sont souvent pleines le midi. Cette fois-ci, on peut se parler sans hausser la voix.

"J'ai enlevé quasiment une table sur deux, explique le patron, et pour l'instant ce n'est pas encore plein."

Tout est fait pourtant pour rassurer les consommateurs: il y'a des flacons de gel hydro-alcoolique à l'entrée. Pour gagner sa table, on doit suivre un sens précis avec un petit circuit fait de flèches et de banderoles. On est également priés (comme la réglementation l'exige) de venir avec un masque sur le visage et de le garder jusqu'à sa table.

Un petit jeu de piste pour rejoindre la grande salle © Radio France - Olivier Estran

"Ça ne me gène pas du tout , commente Jean-Louis qui arbore un joli masque en tissu rayé. C'est la première fois que je reviens ici depuis le déconfinement. Je n'ai pas hésité, bon pourtant je suis retraité et considéré comme une personne à risques, mais c'est l'occasion de déjeuner en ville avec ma femme qui travaille encore, et c'est un plaisir."

Sur les tables pas de couverts, ni de serviettes, ni de salière ou de poivrier. "On apporte tout sur un plateau comme dans une cafétaria, détaille Thierry Dalle, c'est la garantie que personne d'autre n'a touché ce qui va vous être utile."

Port du masque obligatoire pour le personnel.. et les clients © Radio France - Olivier Estran

Tous les serveurs et serveuses portent un masque de protection de type chirurgical

"Ça tient un peu chaud, reconnait Stéphane qui officie derrière le bar, mais on a pas le choix, et puis ça rassure tout le monde. Quand au sourire, eh bien on sourit avec les yeux" conclut-il avec un éclat de rire.

"Oui, c'est vrai que ça fait bizarre ces tables éloignées, assure Nicole qui prend l'apéro avec un ami, ça manque un peu de chaleur humaine.. mais bon tout de même ça fait du bien d'être de retour ici."

Pour les plus timorés, la brasserie fait aussi des plats à emporter, et il est possible de les consommer sous un chapiteau qui vient d'être installé à l'extérieur sur la place Bonnyaud. Un avant-goût des terrasses de l'été. On espère juste que la météo se remette au beau.