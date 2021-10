À Guéret, les plus de 65 ans prêts pour recevoir en même temps les vaccins contre la grippe et le Covid-19

C'est ce vendredi 22 octobre que la campagne de vaccination contre la grippe commence, en France. Destinée aux plus de 65 ans et aux personnes ayant des maladies graves, elle débute quatre jours plus tôt que la date prévue. Pour les scientifiques, cela peut éviter que les hôpitaux ne soient submergés de malades supplémentaires. Le Covid-19 circule encore fortement et les établissements de santé sont déjà très occupés. Les personnes concernées par le vaccin contre la grippe peuvent donc se rendre en pharmacie, ou chez leur médecin traitant. Il y a une nouveauté pour elles cette année : elles peuvent recevoir au même moment le troisième rappel contre le Covid-19. Tout cela avec leur accord préalable. À Guéret (Creuse), l'idée séduit les personnes interrogées.

Double vaccin pour gagner du temps

Jacqueline a 79 ans. Pour elle, il n'y a aucun risque à faire les deux vaccins en même temps. "Je ferai tout ça le même jour, pour être tranquille. Pourquoi avoir peur ? Au contraire, on se préserve et on préserve les autres. Tous les ans, on fait le vaccin contre la grippe à la même époque, et il n'y a pas de problème", explique l'habitante de Guéret.

Un peu plus loin, il y a Robert. L'habitant de Saint-Dizier-Leyrenne (Creuse) a 73 ans. Lui et sa femme ne se posent pas de questions. "Je n'ai fait ni le vaccin contre la grippe, ni le dernier rappel anti-Covid. On va le faire dans un mois, quand on reviendra à la campagne", dit-il. Une opportunité que n'a pas pu avoir Christiane, 86 ans. Elle a déjà fait son troisième rappel contre le Coronavirus. Lorsqu'on lui demande son avis sur la possibilité de se faire double-vacciner, elle répond que "ça l'aurait bien arrangée de pouvoir associer ces deux injections".

Liste d'attente pour les deux injections

Dans les pharmacies, on se prépare déjà à répondre aux demandes. C'est le cas d'Aurore Guignon, docteur en pharmacie à Guéret. Dans son officine, on vaccine déjà séparément contre la grippe, mais aussi contre le Coronavirus. Pour cette maladie, l'officine utilise le vaccin Moderna. En ce moment, la pharmacienne explique avoir déjà une liste d'attente. "Certaines personnes sont intéressées pour faire ces deux vaccins en même temps. Il y a une dizaine de personnes déjà recensées. Faire les deux vaccins en même temps, cela leur permet d'éviter trop de déplacements. Ce sont des personnes qui se vaccinent d'habitude contre la grippe et qui sont très sensibilisées par rapport à la vaccination contre le Covid", explique-t-elle.

Cette attente s'explique par l'attente d'une décision de l'Agence Européenne du Médicament. Elle doit se prononcer bientôt sur l'utilisation du vaccin Moderna, pour les troisièmes rappels contre le Coronavirus. Pour le moment en France, seul le vaccin de Pfizer doit être utilisé dans de telles situations.