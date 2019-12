A Guéret, les policiers feront la grève des PV ce jeudi

Guéret, France

La grogne des policiers rejoint celles des cheminots, de l'hôpital, des Ehpads, des professeurs... Ce jeudi, une mobilisation d'ampleur s'annonce face au projet de réforme des retraites prévue par le gouvernement. Les policiers du commissariat de Guéret devraient eux aussi faire entendre leur mécontentement.

Le gouvernement promet un système "plus juste" et "plus lisible", où "un euro cotisé donnera les mêmes droits à tous", afin de répondre au manque de confiance des jeunes générations et de s'adapter aux évolutions de la société. Il souhaite donc la fin des régimes spéciaux, au profit d'un régime universel. C'est ce qui coince du côté de la police.

Grève des PV, mais prise en charge des appels secours

Les policiers aujourd'hui bénéficient d'un système de bonification, dit "au cinquième" : une annuité tous les cinq ans (plafonné à cinq annuités, et il faut avoir travaillé 27 ans). Ils craignent la disparition de ce régime particulier et avantageux. Ce jeudi, l'intersyndicale, regroupant les syndicats Alliance et Unité SGP Police FO, appellent à ne pas dresser de PVE, procès verbaux électroniques, de la journée, ainsi que de ne pas traiter les affaires qui ne seraient pas urgentes. Les appels 17, ou appels secours seront eux bien pris en charge.

Un rassemblement est prévu à midi devant le commissariat de Guéret. Les syndicats prévoient une forte mobilisation : "Il y a un réel raz-le-bol de tout le monde, y compris des personnels administratifs", confie un représentant syndical. Lundi, une centaine de CRS ont déposé brièvement casques et matraques devant la caserne de Chevilly-la-Rue (Val-de-Marne) pour réclamer le maintien de leur système de retraite.