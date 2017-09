A Guéret, quatre jeunes femmes ont déjà rejoint les rangs de la gendarmerie mobile

Quatre jeunes femmes viennent d'intégrer l'escadron de gendarmerie mobile de Guéret. Deux nouvelles gendarmes doivent les rejoindre d'ici la fin de l'année. Une grande première pour l'escadron 42-2, et une aubaine pour ces élèves gendarmes.

Les minutes s'égrènent. Les gendarmes mobiles chargent leurs camions garés dans la cour centrale de la caserne Bongeot, à Guéret. Départ imminent pour Paris, où ils sont attendus pour une opération de maintien de l'ordre, en vue des manifestations contre la réforme du travail.

Les quatre jeunes femmes sont au travail depuis déjà six mois pour certaines. Cassandre et Anaïs sont arrivées à la caserne le 25 avril dernier. Elles ont déjà plusieurs missions à leur actif. "Je suis partie sur Bordeaux et Poitiers pour faire du maintien de l'ordre. Après, j'ai passé mon permis poids-lourds. Et cet été, j'étais en renfort sur les plages de Biscarosse", raconte Cassandre, issue de la 1ère compagnie de Dijon. Emploi du temps à peu près similaire pour sa collègue Anaïs. "On a pu se familiariser avec nos missions et la vie à la caserne dès le départ. Les collègues étaient en mission en outre-mer", explique-t-elle.

Ophélie est la troisième élève gendarme à être arrivée en Creuse. Elle n'a pas hésité très longtemps, quand elle a appris que la gendarmerie mobile s'ouvrait aux femmes sous-officiers. "Je voulais tenter la gendarmerie mobile pour ne pas avoir de regrets plus tard, et puis j'avais déjà une expérience en gendarmerie départementale pendant ma formation", ajoute Ophélie. "Il est possible de passer de la gendarmerie mobile à la gendarmerie départementale, mais pas l'inverse", conclut-elle.

"C'est le style de mission que j'apprécie beaucoup"

Le parcours est un peu différent pour Nadège. La jeune femme a cette idée de devenir gendarme mobile depuis longtemps. Pourtant, c'est dans le civil, qu'elle a commencé. "Après mon Bac ES, j'ai fait des études d'infirmière, mais ça me plaisait pas", avoue-t-elle, sans concession. C'était l'électrochoc. "Depuis petite, j'étais intéressée par l'armée. Alors je me suis lancée. J'ai obtenu mon diplôme en 2014 et me voilà dans la gendarmerie mobile", ajoute la jeune femme. Nadège affectionne particulièrement les missions avec des déplacements. Bouger. Ne jamais rester au même endroit. "Normalement, en mai prochain, on doit partir en Guyane pour la mission Harpie contre l'orpaillage illégal. On va être dans la jungle, ça va être façon bivouac un peu. C'est le style de mission que j'apprécie beaucoup", conclut-elle.

Au total, l'escadron 42-2 de Guéret compte dans ses rangs 103 gendarmes. Désormais, c'est 107 avec l'arrivée de ces quatre jeunes femmes. Bientôt 109. Deux nouvelles gendarmes doivent rejoindre la caserne d'ici la fin de l'année.