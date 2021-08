A Guéret, trois associations emménagent ensemble pour mieux accompagner les femmes

Intermède 23, le Planning familial et le CIDFF se trouvent désormais dans le même immeuble à Guéret. Qu'elles cherchent un travail, qu'elles soient victimes de violences conjugales ou qu'elles aient des questions sur la sexualité, les femmes n'ont qu'une seule porte à pousser.

L'union fait la force dans le monde associatif creusois. Trois structures qui accompagnent des femmes viennent d'emménager dans le même immeuble à Guéret. D'abord Intermède 23, accueil de jour pour les femmes victimes de violences conjugales. Ensuite le Planning familial qui informe sur la sexualité et la contraception. Et enfin le CIDEFF, centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui intervient sur le retour à l'emploi.

Ces trois associations travaillent désormais1 avenue du docteur Manouvrier, juste à côté du rond-point Arfeuillère de Guéret. Elles offrent donc un accompagnement complet pour les femmes sur tous les aspects de leur vie. "Jusqu'à présent, on envoyait les femmes à droite et à gauche, là elles n'ont plus qu'un escalier à monter ou à descendre", se réjouit Karin Garnier, d'Intermède 23.

Pour Intermède 23, ce déménagement permet aussi de gagner en espace : l'association passe de 25 m² à 100 m² et embauche une deuxième salariée. Le CIDFF* a profité de ce déménagement pour recruter début juin une salariée, conseillère en insertion socio-professionnelle. Charline Brossard