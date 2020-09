À Guéret, un salon de coiffure récupère vos cheveux coupés pour dépolluer les mers et océans

Laurie Borde, coiffeuse installée à Guéret, récupère les cheveux coupés de ses clients. Ils sont assemblés en boudins par une association varoise, et expédiés dans le monde entier. Car les cheveux, ultra absorbants, sont de plus en plus utilisés pour endiguer les pollutions des mers et océans.