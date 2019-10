A Guéret, une centaine de personnes pour la sauvegarde des retraites

Guéret, France

Ils sont une centaine à s'être rassemblés ce mardi matin, devant la préfecture de la Creuse à Guéret. Comme partout en France, les retraités étaient appelés à se mobiliser ce mardi contre le projet de réforme des retraites prévu par le gouvernement, qui prévoit notamment le passage à une système par point, et la fin des régimes spéciaux.

La défense du pouvoir d'achat, pour la sauvegarde des pensions, au cœur des revendications des manifestants, réunis à l'appel d'une CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR, LSR et UNRPA) : une thématique qui résonne forcément en Creuse : "C'est un département où l'on a une moyenne des retraites, en agriculture aux alentours de 750 à 760 euros, c'est en dessous du seuil de pauvreté", s'alarme Alain Priot, retraité et délégué Force Ouvrière. "C'est à l'image du département, mais si la dessus on nous met encore un rabotage, finalement plus personne ne pourra même finir son existence dans un Ehpad ! C'est déjà presque impossible, après ce sera totalement impossible."

Plusieurs manifestants ont ensuite prévu de rejoindre l'autre mobilisation en cours à Guéret, celle des agriculteurs, qui lancent un cri de colère : "France, veux-tu encore de tes paysans ?"