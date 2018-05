Rennes, France

Le Café des possibles a été imaginé et construit par trois copains, anciens étudiants de l'IUT de Tours. Ils voulaient une structure coopérative, avec de la vente de produits locaux et naturels. Et chercher un endroit, dans une deuxième ou troisième couronne de grande ville. Un endroit aussi où le dynamisme associatif était une réalité. Leur prospection les a amenés entre Rennes et Saint-Malo. Le maire de Guipel, Christian Roger les a accueillis à bras ouvert: "Aménager un coeur de bourg sans vie, ce n'est pas aménager un coeur de bourg. Il faut d'abord passer par la vie, le lien et les services à la population avant de faire des beaux trottoirs et des beaux parkings.".

La visite du Café des possibles avec Ludovic Copier

Le Café des possibles a ouvert, il y a un petit mois, en plein centre-bourg, place François-Duine. On trouve dans l'épicerie des produits locaux, bio. "On a aussi du conventionnel parce que l'idée est de répondre à tous les besoins.", explique Ludovic, l'un des trois porteurs du projet. Dans le prolongement de l'épicerie, le bar. Là encore, toutes les bières vendues sont locales et le cidre aussi. Derrière, le bar, la cuisine et la salle du restaurant. Les couleurs sont gaies. L'endroit est cosy. En plus des trois salariés, les 75 sociétaires bénévoles ont donné un bon coup de main pour l'aménagement du commerce, comme Emma: "Peinture, faïencerie, carrelage et ce week-end, je suis à la cuisine." D'autres tiennent le bar.

Ça fait un peu de bruit, c'est vrai. Mais le bruit, c'est la vie!

Le Café des possibles, un lieu de rencontres et d'échanges © Radio France - Brigitte Hug

Le café des possibles n'est pas qu'une épicerie et un bistrot, c'est aussi et surtout un lieu de rencontres et d'échanges, pour Damien Hascoët, l'un des trois amis: "On observe qu'il y a des tables de gens qui ne se connaissent pas et qui discutent spontanément, qu'il y a beaucoup d'échanges sur le projet". Soizic est une voisine du Café des possibles. Pour elle, en moins d'un mois, la vie est déjà revenue dans le bourg. "Ça amène de la jeunesse, des gens nouveaux. On a un bourg, le soir, qui vit alors qu'on ne connaissait plus cela. Ça fait un peu de bruit, c'est vrai, mais le bruit, c'est la vie!".