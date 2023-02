A Hardinvast, la vidéoprotection semble porter ses fruits

C'est un des points noirs du bilan de la sécurité dans la Manche en 2022 : avec 1.123 faits constatés, le nombre total de cambriolages est en hausse de 9% dans le département par rapport à l'année précédente. Pour faire face à ces cambriolages, certaines communes manchoise s'équipent ces dernières années.

Des panneaux à l'entrée de la commune

"Commune sous vidéoprotection". Le panneau annonce la couleur à l'entrée du bourg d'Hardinvast, 925 habitants près de Cherbourg. Depuis l'été 2020, sept caméras de vidéoprotection ont été installées. "Il fallait faire quelque chose, explique le maire Guy Amiot. Nous avions en moyenne entre trois et cinq cambriolages par an sur la commune. Sur des constructions de lotissements, des maisons visitées une fois, deux fois, voire trois fois... Depuis 2020, certes il y a eu l'épisode covid, mais le bilan est plus que satisfaisant : rien en 2020 ni en 2021, et a priori on a eu un cambriolage fin 2022 mais sur une zone isolée, qui n'est pas dans le secteur surveillé".

Ces caméras sont installées dans le bourg, près des équipements municipaux © Radio France - Pierre Coquelin

Ces outils sont installés à proximité des bâtiments publics, notamment la salle des fêtes. "A chaque location, on explique aux gens que c'est pour les sécuriser. Les gens sont plutôt satisfaits", précise l'édile. Et d'ailleurs, dans le bourg, les habitants que nous avons croisés se disent "rassurés" par ces caméras. "ça rassure quoiqu'on est une commune tranquille. Avant, il y avait eu des petits larcins comme partout. Des vols de cuivre en particulier à l'église", explique Christiane, une septuagénaire. Un dispositif dissuasif et discret, qu'Alain recommande aux autres communes : "on vit dans la tranquillité. Malheureusement, par les temps qui courent, avec le vandalisme à tout va, on n'a plus le choix", commente le retraité.

Dissuasion

Au-delà des cambriolages, ces caméras amènent "une forme de sérénité", confie le maire. "Par rapport aux petites incivilités, les décorations de Noël un peu abîmées... Il suffit de mettre la pression que si je n'ai pas les personnes, je prends contact avec la gendarmerie. En moyenne, j'ai un retour assez rapide : les personnes préfèrent négocier directement avec nous, qu'un dépôt de plainte", ajoute Guy Amiot, qui dispose de ces images directement dans son bureau.

Le coût global de l'installation de ces sept caméras s'élève à 14.000 euros. Mais, la petite commune a bénéficié d'aides de l'Etat : elle n'a eu à débourser que 5.000 euros environ au final. Et le maire a l'intention d'installer de nouvelles caméras pour protéger le futur Citypark.