"On a hâte de reprendre" témoignent les responsables de salles de sport au Pays basque

Fini les excuses pour ne plus faire de sport, les salles vont pouvoir rouvrir dès ce mercredi 9 juin. Une réouverture qui marque la troisième phase de ce déconfinement, avec la réouverture des tables à l'intérieur des restaurants entre autre ainsi que le passage du couvre feu à 23h. Les portes des salles de sport étaient closes depuis fin octobre, et vont donc pouvoir rouvrir après sept mois de fermeture. Un soulagement pour les propriétaires au Pays basque. "On est hyper impatient, hyper impatient" sourit Fermin Neme responsable de la salle Nova Sport Santé à Bassussarry. "On le sent déjà au niveau des réseaux sociaux, des mails, des adhérents qui commencent à nous dire qu'ils sont impatients de nous retrouver".

Dans sa salle à Bassussarry, Fermin Neme a installé des bâches en plastiques entre les machines de musculation © Radio France - Anthony Michel

Réouverture avec mesures spécifiques

En plus des gestes barrières, et de la distanciation, les salles de sport ont tout un protocole pour pouvoir rouvrir: entre autre une jauge de 50% de la capacité maximale de la pièce, et la mise en place du QR code à l'entrée pour permettre aux adhérents de se scanner à l'entrée via l'application "Tous anti COVID" et être contacté si une personne est identifiée positive au Coronavirus. Autant de choses qu'a mis en place Fermin Neme, il est même allé plus loin. Il a installé des bâches en plastique entre ses machines de renforcement. "Je tenais absolument a pas condamner certains appareils cardio, notamment les tapis, par exemple, qui sont fortement utilisés. Donc, on a trouvé cette option là", explique-t-il. Le jeune patron a aussi mis des petites croix au sol dans la salle de cours, espacé de deux mètres les uns des autres, pour faire respecter les 4m2 par personnes dans la pièce. Pour respecter la jauge à 50%, il a mis en place un système sur son site internet qui affiche en direct le nombre de personnes dans la salle, pour éviter de dépasser le nombre.

Nicolas et Julien du Studio et du Burpees, salle de sport à Biarritz © Radio France - Anthony Michel

Nicolas Fruchard et son collègue Julien Bourdin tiennent ensemble le complexe le Studio / Burpees à Biarritz. Eux aussi doivent encore mettre le tracé au sol pour faire respecter la distanciation. Ils ont aussi d'orès et déjà ouvert les créneaux en ligne pour leurs cours. "Entre les cours, il y aura une intervalle de 10 minutes pour que les gens ne se croisent pas dans la salle, ils devront patienter dehors" détaille Nicolas Fruchard. Et pour un peu contrecarrer la limite liée à la jauge, les deux patrons ont trouvé l'astuce. "Ce qui est bien, c'est qu'avec cette crise, on a eu l'opportunité quand même d'effectuer une installation en extérieur qui nous permet de faire des cours en extérieur, ce qui fait qu'on pourra facilement, rapidement doubler les cours pour avoir le même flux de personnes, mais sur deux cours différents". Dedans et donc devant la salle.

Les machines de la salle Océania ont été espacées, elles sont à un mètre les unes des autres © Radio France - Anthony Michel

Entre 20 et 30% d'adhérents en moins

A Océania à Bayonne, même contraintes: de la distanciation entre les machines, des salles de cours limitées, des réservations en ligne et toute la batterie de mesures sanitaires comme le gel, le nettoyage des machines, etc. Désormais, tout le monde espère pouvoir reprendre une activité normale, après sept mois de fermeture. En moyenne, les trois salles ont perdu entre 20 et 30% de leurs adhérents depuis l'année dernière. "On a perdu beaucoup d'adhérents en route, ça, ça fait mal bien évidemment, mais non seulement on a perdu les adhérents, mais on n'en a pas rentré et c'est ça le gros du problème", explique Marie Montagu, manager sportive à Océania. D'autant que la période estivale n'est pas la meilleure pour recruter du monde, alors les regards sont tournés plus loin. "On mise énormément sur septembre. Bon, on lâchera rien cet été, mais on mise beaucoup sur la rentrée"