"On a hâte", l'équipe du Ballon d'Alsace en plein préparatifs avant l'ouverture des pistes

La saison de ski se prépare au Ballon d'Alsace. L'ensemble du domaine skiable ouvrira le 18 décembre, pour le plus grand plaisir des amateurs de glisse et des professionnels du secteur, même si l'ombre du Covid plane encore sur la station.

La station du Ballon d'Alsace n'attend plus que la neige et les skieurs.

À quelques jours de l'ouverture du domaine skiable du Ballon d'Alsace, les pistes commencent à blanchir et les professionnels peaufinent les derniers détails, ce vendredi 26 novembre. "Les pistes de ski nordique ouvrent le 1er décembre, il faudra patienter jusqu'au 15 pour le ski alpin, puis l'ensemble de la station ouvrira le 18 décembre. On est à bloc, on règle les derniers problèmes de mécanique pour les téléskis, qui ne fonctionnent pas beaucoup depuis deux ans, et on finalise la neige de culture", explique Bruno De Fiorido, le chef d'exploitation.

Des difficultés de recrutement

Après une année marquée par les restrictions sanitaires, les professionnels de la station se réjouissent de la réouverture. "On a hâte. Toute l'équipe est à fond pour que cette saison démarre haut et fort", ajoute Anne Sylvia Pischoff-Martinez, directrice du Syndicat Mixte Interdépartemental du Ballon d'Alsace (SMIBA). Équipe qui n'est cependant toujours pas au complet, le domaine skiable recrute encore. "C'est compliqué, car le personnel qui n'a pas travaillé l'année dernière ne revient pas forcément, à cause des contraintes météos, horaires, etc."

Bruno de Fiorido, chef d'exploitation et Anne Sylvia Pischoff-Martinez, directrice du SMIBA, attendent l'ouverture des pistes avec impatience. © Radio France - Léa Dubost

Réservations de dernière minute

Jean-Claude Fluhr, de l'auberge du même nom, s'apprête à vivre sa 43e saison d'hiver au Ballon d'Alsace. "C'est toujours un plaisir, on a l'habitude mais on a hâte de voir la neige et les skieurs." Cette saison risque cependant d'être une nouvelle fois assez particulière. Habituellement, en novembre, l'auberge de 45 places est déjà complète pour les périodes de Noël et de février. Cette année, ce n'est pas le cas. "On a déjà des appels, on commence à sentir un frémissement, mais ce n'est pas pareil. Les gens attendent vraiment de voir comment la saison va se passer. Ils réservent à la dernière minute et nous, on s'adapte" raconte le cuisinier.

Jean-Claude Fluhr, prêt à accueillir les habitués et les nouveaux clients. © Radio France - Léa Dubost

La directrice du SMIBA, Anne Sylvia Pischoff-Martinez, dit cependant ressentir un vrai frémissement depuis quelques jours, avec le téléphone qui n'arrête pas de sonner. "Les gens sont vraiment désireux de revenir sur un domaine skiable, de pratiquer le ski alpin notamment. On a déjà de nombreux appels de personnes qui souhaitent savoir si nous sommes ouverts, et qui veulent se réapproprier la montagne et ses activités dans leur globalité".