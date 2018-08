hautefage, Corrèze

Pierre et Tayette Eyrignoux se sont lancés en 1972. Ils étaient producteurs de veaux sous la mer (ce sont leurs enfants et petits-enfants qui travaillent l'exploitation aujourd'hui). "En 1970, il y avait 35 exploitations sur la commune, il n'en reste que 4. Il fallait bien se diversifier" raconte Pierre. Aidés par la Chambre d'agriculture ils ont créé 6 emplacements. Un succès immédiat. "On refusait du monde tous les étés". Alors quelques années plus tard ils ont mis 6 emplacements de plus. "Ici les gens recherchent le calme" explique Pierre Eyrignoux. "Et notre terrain plait, ajoute-t-il. Certains nous disent que ce n'est pas possible d'habiter un tel cadre !"

"Notre terrain plait" assure Pierre Eyrignoux. De fait il offre une vue imprenable sur la campagne de la Xaintrie © Radio France - Philippe Graziani

Les grands-parents, les parents et maintenant les petits-enfants

Les Eyrignoux aiment surtout aller à la rencontre de leurs hôtes. "Ce ne sont pas des clients" souligne Tayette. Nous on ne fait pas ça vraiment pour l'argent. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient tranquilles, ceux qui aiment à la campagne". Et beaucoup sont devenus des amis. Car beaucoup viennent et reviennent. "On en a qui viennent depuis au moins trente ans" précise Pierre. Parfois plusieurs générations s'y succèdent. Des grands parents aux petits-enfants.

La découverte de la ferme

"Depuis quelques années on a aussi des familles avec des tout petits enfants" explique Pierre. Qui s'intéressent à la ferme "parce qu'ils ne connaissent pas". Et c'est le plus du camping à la ferme de la Bouriote. On peut assister à la tétée des veaux par exemple le soir. "Les gens posent des questions sur les conditions de travail. Ils veulent savoir comment ça fonctionne". Pour autant ils faut bien que les gens trouvent aussi de quoi s'amuser. Alors les Eyrignoux ont fait bâtir une piscine il y a quelques années, comme dans les grands campings trois étoiles.