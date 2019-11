Cérémonies du 11 novembre : à Hauteroche, une exposition pour se souvenir des poilus morts en 14-18

Josette Hémery, devant le panneau qui évoque le souvenir de son grand-père, et Dominique Blandin, conseiller municipal en charge de l'exposition

Hauteroche, France

"Quand j'étais petit, les poilus, je les imaginais comme les gens qui étaient revenus de la guerre, les grands-pères de 70-80 ans qui existaient dans les années 60-70. Quand j'ai pris conscience que pendant la guerre ils avaient été des jeunes d'une vingtaine, trentaine d'années, je me suis dit qu'il fallait réhabiliter leur image". Dominique Blandin, enseignant à la retraite et conseiller municipal, est en charge d'une exposition à Hauteroche, consacrée aux soldats du village tués en 14-18.

Le monument aux morts à Hauteroche © Radio France - Jacky Page

21 morts pour 265 habitants, un ratio important

Quand la Grande Guerre a débuté, en 1914, le village de Hauteroche, dans le canton de Montbard, comptait 265 habitants. A la fin de la guerre, 21 d'entre eux avaient été tués sur le front. Dominique Blandin, ancien prof de maths, avait été intrigué par ce ratio : " 21 morts sur 265 habitants, ça fait un ratio important. C'est peut-être l'une des choses qui m'avaient poussé à réfléchir et à exposer, pour essayer de comprendre pourquoi il y avait ce décalage entre notre village et les villages autour". Et puis il y avait, dans son enfance, chez sa grand-mère, ces quatre portraits d'hommes de la famille tués au combat. Photos sacrées qui trônaient, comme une sorte d'autel de la mémoire, sur la cheminée.

Avec l'aide des descendants des poilus

Descendant d'un "poilu" du village, il a entrepris en 2014 de rassembler de la documentation sur ces morts pour la France, afin de reconstituer leur parcours, de rappeler qui ils étaient, quel était leur métier, dans quelle maison ils habitaient. Il a pu compter pour cela sur la collaboration des familles. Josette Hémery, 83 ans, a ainsi mis à disposition des photos, cartes postales, lettres, documents militaires qui ont été dupliqués et collés sur un grand panneau. Josette désigne une photo de son grand père, mort au combat à 30 ans, dans la Somme : "celle-là, c'est une photo où il est à la guerre. Notre grand-mère nous a toujours parlé de son mari, de notre grand-père, toute sa vie. Il est mort en 1916, l'artère fémorale sectionnée "

Six panneaux comme celui-ci, pour que les morts de 14-18 ne soient pas que des noms gravés sur un monument © Radio France - Jacky Page

Le recensement, un outil précieux

Pour compléter la documentation fournie par les familles, les archives de l'état civil, de l'armée, ont été bien utiles, ainsi qu'un outil très précieux : le recensement : "on peut rentrer vraiment dans le village, par ces recensements de 1911 ou 1921. _Vous savez combien de gens habitaient dans telle maison, qui ils étaient, leurs liens de parenté, leur profession etc._" Il a même pu compléter un arbre généalogique des familles du village, que son père avait commencé, et qui se déroule sur plusieurs mètres de long.

Le tout constitue aujourd'hui une exposition, visible le 10 novembre à partir de 17 heures à la salle des fêtes, ainsi que le 11 novembre de 11 h 30 à 13 heures. Mais on peut aussi la visiter à la demande, en appelant Dominique Blandin au 06.16.67.66.32.