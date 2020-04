À Hauteur d'Enfants : comment les enfants restent en contact avec leurs grands-parents pendant le confinement

Pas d'atelier radio pendant le confinement pour les élèves de CP, CE1 et CM2 des écoles La Castelle à Lattes Maurin et Winston Churchill à Montpellier, mais ils continuent à envoyer de leurs nouvelles et à raconter, au micro, comment ils vivent le confinement.

Enfin, on se retrouve après une semaine de plus de confinement !

Le moral a l'air bon chez les élèves de CP, CE1 et CM2 des écoles La Castelle de Lattes Maurin et Winston Churchill à Montpellier et les maîtresses, Christine Faidherbe, Laurence Ruas et Caroline Pascal tiennent le cap. Un peu de vacances pour souffler. Tout le monde va pouvoir laisser de côté l'ENT, l'Espace Numérique de Travail et profiter du temps pour dessiner, lire, écouter prendre des nouvelles de nos proches.

Kaly, Noa et Emmy nous racontent comment ils font pour rester en contact avec leurs grands-parents.

Enzo se lance des défis sportifs avec ses amis. Pas facile de courir avec sa sœur sur le dos.

Tom et Camilia se snapchatent. Maëlys est ravie de voir la nature se réapproprier un peu d'espace !

La chronique A Hauteur d'Enfants continue même pendant le confinement Copier

Mon plan podcast de la semaine, ce sont des contes réalisés par Ludovic Finck, membre du collectif montpelliérain Le Boucan, Le Globeconteur. A écouter sur spotify ou apple

Retrouver toutes les archives de la chronique A Hauteur d'Enfants sur France Bleu Hérault