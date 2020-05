La chronique A Hauteur d'Enfants réalisée depuis le début de l'année par les élèves de CP, CE1 et CM2 des écoles La Castelle à Lattes et Winston Churchill à Lattes continue ! Cette semaine, c'est la reprise de l'école pour certains.

A Hauteur d'Enfants : "mes premiers ressentis du déconfinement, c'était la joie et la liberté" Diego, 10 ans

La chronique A Hauteur d'Enfants continue même si elle est réalisée dans des conditions un peu particulières puisque Claire Moutarde ne peut pas encore aller dans les écoles avec son micro comme elle le faisait avant la crise sanitaire. Cette semaine, c'est Laurence Ruas, la maitresse des CM2 de l'école Winston Churchill à Montpellier qui s'est improvisée intervieweuse avec son téléphone !

Certains d'entre vous ont repris l'école ! Visiblement, avec grand plaisir pour Charlie, Salim, Enzo, Jade et Bastien malgré les gestes barrières mis en place dans la classe, pour la cantine et la récré. Ambroise et Rose ont été surpris par le moment du repas.

Le dé-con-fi-ne-ment, comment l'ont vécu les CM2 de Churchill à Montpellier ? De la Joie et de la liberté pour Diego, un repas Mac do pour Rubens, le rêve d'un pique-nique à la plage pour Lucia, la déception de ne pas pouvoir reprendre le foot pou Hadrien.

Et enfin, le petit Alexandre, 4 ans, l'intrus de la bande ;-), démontre qu'on peut vivre sur Terre et ne rien savoir, ou presque, du coronavirus !

La chronique A Hauteur d'Enfants Copier

Ecoutez toutes les archives de la chronique A Hauteur d'Enfants !