A Hayange, RTE installe une nouvelle ligne électrique de 63 000 volts pour alimenter l’usine Saarstahl

L’opération a été menée en quelques minutes ce mardi. A l’aide d’une grue, RTE, a installé un tube de quatre tonnes et de vingt-quatre mètres de long au-dessus de la Fensch, au niveau du pont de la rue du Maréchal Molitor, dans le centre-ville d’Hayange.

ⓘ Publicité

Ce tube va servir à faire passer une ligne électrique souterraine de 63 000 volts, destinée à alimenter l'usine sidérurgique Saarstahl, basée sur la commune d’Hayange. La ligne existante était vieillissante, elle date de 1961. Il fallait donc la remplacer. "Ce n’était pas trop vétuste mais l’objectif c’est d’intervenir avant qu’on ne puisse plus l’utiliser. On fait des diagnostiques, on fait des expertises de nos matériels et avant qu’il ne soit trop tard, bien évidemment on intervient, on rénove, on remet en état", dit Elisabeth Bertin, la déléguée RTE Est.

En plus de remplacer la ligne électrique, le gestionnaire du réseau de transport en profite aussi pour restructurer l'ensemble de la ligne. "Avant on avait aussi des câbles qui alimentaient ArcelorMittal, dont on a plus besoin. Donc on a une restructuration de l’alimentation électrique de la zone et c’est ce qui conduit à réaliser ces travaux. Donc, on restructure l’ensemble pour alimenter Saarstahl et puis, on déposera (l'ancienne ligne) quand on aura fini la création de cette nouvelle ligne souterraine. On raccordera le client et on pourra déposer ce dont on n’a plus besoin ", dit Elisabeth Bertin. Quatorze pilonnes seront ainsi démontés sur l'ancienne ligne. Le nouveau réseau sera donc moins visible que l’ancien puisqu’il sera en grande partie sous terre.

Limiter la gêne pour les riverains

La ligne électrique qui est en train d’être posée traverse Hayange sur deux kilomètres et demi. "On est au cœur d’Hayange. Donc on a prévu tous ces travaux par étapes successives, en essayant de minimiser au maximum la gêne pour les riverains, pour les commerces qui sont autour", précise la déléguée RTE Est.

Aucune coupure d’électricité n’est prévue lors de ces travaux. Saarstahl doit être connecté à ce nouveau réseau à la fin de cette année. D'ici là, RTE doit encore réaliser quelques travaux à Hayange, dans le secteur de la rue de la Marne notamment. Le chantier doit être complètement terminé en mars 2024. Il a nécessité un investissement de 7,5 millions d'euros.