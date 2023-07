À Hendaye, commerçants et municipalité luttent contre le harcèlement de rue avec le dispositif "Angela"

Un nouveau dispositif de lutte contre le harcèlement de rue vient de voir le jour à Hendaye. "Angela", c'est son nom est actif depuis début juillet. Concrètement, il s'agit d'un sticker visiblement collé sur les vitrines de 25 établissements. Il signale que l'endroit peut être un refuge en cas de problème. Le projet Angela est parti d'un constat : "huit femmes sur dix ont peur de sortir la nuit, de marcher toute seule. " raconte Leonor Labeau, déléguée à la Lutte contre les discriminations à la mairie d'Hendaye et porteuse du projet.

Dans le cadre des actions du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), la ville d'Hendaye a proposé aux commerçants, associations et accueils municipaux de s’engager ainsi dans la lutte contre le harcèlement. Des responsables de bars, de restaurants, du casino et même une esthéticienne se sont portés volontaires. Le personnel de ces commerces a été formé pour savoir accueillir et aiguiller des personnes en détresse. "Ce petit badge violet, il rend lisible et visible un problème de société. Angela permet de répondre à la souffrance de ces femmes. C'est un dispositif carré, avec des personnes compétentes. Nous sommes formés pour pouvoir les recevoir au mieux" dépeint Cécile Julien-Toyos, gérante du restaurant Tikki à Hendaye.

L'équipe du restaurant Ttiki bar à Hendaye a été formée au dispositif. © Radio France - Adrien Michaud

Pour la restauratrice, Angela c'est même plus que ça : " Adhérer à Angela, c'est aussi dire qu'on n'accepte pas que dans notre établissement, il y ait des propos sexistes, des comportements déviants. C'est officialiser quelque chose qui est habituellement passée sous silence qui est tabou. Là, on dit non au harcèlement des femmes*, mais pas seulement dans la rue."***

Une initiative saluée

Yann, lui, est salarié du restaurant Bi Ur Arte. Ici aussi, le dispositif Angela est en vigueur : "C'est une bonne solution pour aider toutes ces personnes, qui sont essentiellement des femmes. Avec Angela, on va dans le bon sens. Par exemple, j'ai travaillé dans un bar à Paris où ce dispositif existait déjà et nous avons aidé de nombreuses femmes en détresse."

La mise en place d'Angela rassure les locaux et les touristes. "Dans ma ville de Valence en Espagne, ce dispositif existe déjà. Donc si un restaurant l'a aussi, par exemple, je vais le voir et je trouve ça super" explique Jemma qui attend devant le restaurant Bi Ur Arte. Julie, elle, est en vacances avec son copain et tient le même discours. "C'est un super dispositif, je trouve ça rassurant, si des personnes malveillantes commencent à me suivre, savoir que je peux me réfugier dans un bar ou un restaurant, ça me rassure" avoue-t-elle.