A Hendaye il termine l'HexaTrek une randonnée de plus de 3.000 kilomètres

Un homme de 49 ans vient de terminer à Hendaye un trek de plus de 3.000 kilomètres démarré à Wissembourg à la frontière allemande. C'est le premier à réaliser la plus grande randonnée de France dont le circuit est inauguré cette année.

Même pas essoufflé Yves-Loup Fanton en arrivant devant l'ancien Casino d'Hendaye ce jeudi . Ce Lyonnais de 49 ans vient de terminer un trek de plus de 3.000 kilomètres ce jeudi à Hendaye en "49 jours et des poussières". Parti le 26 mai dernier depuis Wissembourg à la frontière franco-allemande, il a traversé tout le pays et terminé son périple dans les Pyrénées-Atlantiques. Un parcours en quasi autonomie

C'est le premier a terminer ce trek hors normes, l'Hexatrek, parcours de randonnée qualifié de plus long de France qui vient d'être inauguré cette année. Un parcours qu'il a réalisé en seulement 49 jours, contre les 3 à 5 mois de marche estimés nécessaire pour le terminer. L'Hexatrek passe par les Vosges, le Jura, les Alpes, et termine donc dans les Pyrénées, en traversant 47 GR, grandes randonnées qui jalonnent le territoire national.

Un parcours qu'il a réalisé en quasi autonomie, avec l'aide de ses proches à distance qui l'assistaient notamment pour trouver de la nourriture et les meilleurs endroits où bivouaquer. Ce qu'il retient comme étant le plus difficile ? La météo. "J'ai eu de la pluie dans les Vosges, et de la neige dans les Alpes" raconte le coureur.

Le coureur de 49 ans est un habitué de ce genre de courses. Les années précédentes, il avait déjà réalisé le GR 5 et 10. "Je voulais tester mes limites" explique Yves Loup Fanton. "Bon je ne les ai pas trouvées, mais je crois que je vais arrêter de chercher, 50 jours, ça commence à faire long, je ne vais quand même pas faire un aller retour !" s'amuse le coureur.

Après autant d'effort, l'heure est au repos, puis aux vacances le mois prochain avec sa famille. Lors de sa course, le coureur a collecté des dons pour l'école privée, en contrat avec l'état de ses enfants.