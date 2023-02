A Hénin-Beaumont, le terril Sainte-Henriette affiche un message contre la réforme des retraites

Impossible de le manquer quand on arrive dans le Pas-de-Calais. Au bord de l’autoroute A1 et de la voie du TGV Nord, le terril Sainte-Henriette à Hénin-Beaumont, est visible à plus de 10 kilomètres à la ronde et marque l'entrée dans le bassin minier. Ce vendredi, alors que les députés terminent l'examen du projet de réforme des retraites dans la douleur, il affiche en lettres blanches: 64 NO.

Ce message contre le report de l'âge légal de 62 à 64 ans est tout un symbole sur ce vestige du labeur des mineurs de fond. Le terril, qui appartient au patrimoine de l'UNESCO, sert régulièrement de lieu d'expression militant.