À Hennebont, les lutins du Père Noël ont reçu près de 250 lettres d'enfants

Découper les catalogues de jouets, s'appliquer à dessiner et écrire une jolie lettre au Père Noël. C'est un rituel pour certains enfants. Cette année à Hennebont dans le Morbihan, les lutins de la ville ont reçu près de 250 enveloppes. C'est quasiment 100 courriers de plus que l'année dernière.

Dans la commune d'Hennebont dans le Morbihan, près de 250 personnes ont écrit au Père Noël cette année. Les lutins se sont chargés de relever le courrier tous les jours, de lire les lettres et d'y répondre. Au milieu des mots doux comme "je t'aime" et "gros bisous", les enfants ont placé chocolats et bonbons. Les plus petits veulent prendre soin du Père Noël et lui donnent d'ailleurs quelques conseils avant le jour J : "Couvre-toi", "repose-toi bien" et "ne passe pas par la cheminée car elle est bouchée", détaille Mathilde Broudic, employée de la mairie.

Les lettres sont souvent accompagnées de dessin © Radio France - Chloé Cenard

Certains enfants font leur mea culpa : "Un enfant a avoué qu'il avait dessiné sur les murs de sa maison." D'autres sont plus téméraires et tentent le tout pour le tout : "Un petit a glissé ses devoirs dans l'enveloppe en espérant que le Père Noël les fasse à sa place."

Il n'y a pas d'âge pour écrire au Père Noël. - Mathilde Broudic

Les plus petits ne sont pas les seuls à avoir tenté de demander un cadeau : "Un monsieur a commandé un vélo électrique et une dame de 90 ans, un monte escalier. Il n'y a pas d'âge pour écrire au Père Noël", assure Mathilde Broudic. Tout le monde a reçu une réponse du Père Noël - en français et en breton - et un petit cadeau : une entrée pour aller à la piscine.