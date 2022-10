À Hyères, ils manifestent avec parasols et ombrelles contre la bétonnisation de leur ville

Plus de 70 personnes se sont rassemblées ce mercredi midi, Place Clémenceau à Hyères-les-Palmiers (Var) pour dénoncer la bétonnisation de leur ville et réclamer plus d'arbres. A l'appel du collectif "Hyères Écologie Citoyenne" et "Explore & Preserve", les manifestants étaient équipés de parasols et d'ombrelles "pour se protéger du soleil sur une place (rénovée en 2019, NDLR) où il n'y a plus d'arbres".

Pour Benoit Guérin, du collectif "Hyères Écologie Citoyenne", "Hyères est la deuxième plus grande commune agricole de France mais nous sommes en train de perdre cet équilibre entre ville et campagne. Il y a des projets immobiliers partout, c'est effarant ! On est à contretemps des enjeux écologiques actuels !" Le collectif craint la saturation des réseaux – routier, pluvial, électrique, eaux usées, déchets - si la population de Hyères augmente trop fortement (56.000 habitants aujourd'hui).

"Ce n'est plus Hyères-les-Palmiers mais Hyères-les-Grues !"

Pour Dominique, habitante du centre-ville, "ce n'est plus Hyères-les-Palmiers mais Hyères-les-Grues ! Il y en a partout ! Et à chaque fois qu'un projet immobilier sort de terre c'est au détriment des arbres... on coupe à tout va !" C'est aussi ce que dénonce Lizzie, scandalisée par la construction d'une résidence de tourisme en plein cœur d'une pinède et à deux pas de la plage de La Capte : "Comment est-ce possible alors que tout le monde parle de la montée des eaux ?"

De son côté, le maire de Hyères, Jean-Pierre Giran, estime que "sa commune est préservée de l'urbanisation à outrance. Le PLU que nous avons adopté en 2017 protège les terres agricoles. Mais comme de nombreuses communes de la métropole toulonnaise, nous sommes épinglées pour une carence de création de logements sociaux (loi SRU) et devons donc construire. Nous plantons aussi des arbres dès qu'il le faut !"