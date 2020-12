À Hyères, "Mamie Bonnet" tricote pour les SDF

À Hyères (Var), une retraitée de 80 ans passe ses journées et ses nuits à tricoter ! Des bonnets, des tours de cou, des petits chaussons de laine, des moufles ou des couvertures distribués ensuite, via sept associations, à des SDF de la métropole toulonnaise.

Jacqueline Llorens a 80 ans, "bientôt 81" précise-t-elle dans un sourire. À Hyères, la retraitée d'origine lyonnaise est aussi connue sous le surnom de "Mamie Bonnet" ! Depuis l'hiver 2019, Jacqueline Llorens tricote en effet jour et nuit pour les SDF de la métropole toulonnaise (Hyères, Toulon, La Seyne-sur-Mer). L'an passé, 300 bonnets et écharpes ont été distribués via des associations. Cette "Mamie Bonnet" a déjà tricoté 285 bonnets... mais aussi des tours de cou, moufles, petits chaussons ou couvertures.

"Mamie Bonnet" a toujours aimé tricoté ! C'est à 14 ans, sur les conseils de sa grand-mère, qu'elle apprend à manier les aiguilles. Aujourd'hui, elle déroule les pelotes de laine à vitesse grand V, confortablement installée dans son fauteuil du centre-ville de Hyères, avec la télé en fond sonore. "C'est un de mes fils qui, l'an passé, m'a donné l'idée de tricoter pour les sans-abris... Depuis, je n'arrête pas ! Je tricote toute la journée ou même la nuit car je ne dors pas beaucoup... Mais je le fais avec grand plaisir !" explique la dynamique et souriante retraitée.

Jacqueline Llorens, dite "Mamie Bonnet", va parfois à la rencontre des sans-abris pour qui elle tricote jour et nuit Copier

Appel aux dons de pelotes de laine

Si "Mamie Bonnet" a un grand cœur, elle compte aussi sur votre générosité car elle manque de pelotes de laine pour poursuivre ses œuvres pour les sans-abris. Elle lance donc un appel aux dons de pelotes de laine. Après un premier appel le samedi 5 décembre dans les colonnes de Var Matin, Jacqueline Llorens a reçu des "promesses" de dons de Nice et de l'est-Var.

Si vous voulez vous aussi faire un don de pelotes de laine, vous pouvez contacter le standard de France Bleu Provence au 04.42.38.08.08 qui vous mettra en relation avec "Mamie Bonnet".