Mais où est donc passé Ikchay, le cheval disparu à Ingrannes ?

Mais où est donc passé Ikchay ? Dimanche 19 juin 2022, le Loiret a subi de fortes intempéries. Dans la commune d'Ingrannes à côté de Vitry-aux-Loges, un cheval s'est échappé de son enclos. Vers 21h30, des averses de grêlons s'abattent sur la commune. Chez Vivien Kettler, un cheval au nom d'Ikchay s'affole.

Inquiets, ses propriétaires sortent pour l'apaiser mais en arrivant il a disparu. Une brèche dans la clôture est visible. Depuis, pas de nouvelles et l'inquiétude monte pour Vivien et sa compagne. "Nous sommes à sa recherche dans le massif forestier d'Ingrannes et aux alentours. On ne trouve pas forcément beaucoup de traces à cause des averses mais nous sommes à la recherche de crottins." Ce mardi matin, un crottin a d'ailleurs été aperçu, les recherches se concentrent donc au sud-est d'Ingrannes dans un rayon de cinq à dix kilomètres.

Un cheval endurant

Le cheval en question, c'est Ikchay, Vivien Kettler le présente. "C'est un vieux pépère de 25 ans qui est encore hyper dynamique. Il est de couleur bai (marron avec crinière et queue noire), 1m53 au garrot. Il a une petite tache blanche au bas de la patte arrière droite." Les propriétaires sont inquiets. "Plus le temps passe et plus c'est difficile à vivre."

Un risque pour Ikchay ?

Le cheval peut se débrouiller seul pour l'instant explique son propriétaire. "On espère qu'il ne s'est pas blessé. L'avantage c'est que le milieu forestier présente de l'herbe gorgée d'eau donc il va pouvoir manger et boire. Par contre il n'a pas l'habitude de quitter la maison tout seul et il n'a pas, comme un chien, l'initiative de revenir à son domicile."

Les communes et tous les acteurs du secteur sont prévenus. Des habitants de la commune sont aussi mobilisés. Si vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 45 45 ou Vivien au 06 28 05 79 55.