A Ingré, une unité pour des autistes lourdement atteints ouvre ses portes

De l'extérieur, c'est un pavillon comme un autre dans un quartier résidentiel d'Ingré. La grande bâtisse de 250 mètres carrés est pourtant devenue la première unité résidentielle TSA du Loiret. Dans le cadre de la stratégie nationale autisme, définie en 2018, les pouvoirs publics se sont engagés à proposer une nouvelle offre pour les adultes porteurs de Troubles du Spectre Autistique. "Ce sont des cas lourds avec des comportements dangereux et de l'auto-destruction" explique Pascal Durand, vice-président de l'Adapei 45. "Souvent, ils ne peuvent plus rester chez eux ni en institut. Ils doivent être hospitalisés en psychiatrie. L'idée est donc de leur proposer autre chose avec un accompagnement au quotidien".

Un accompagnement sur mesure pour chaque résident

Dans cette unité, 13 professionnels vont intervenir : des neuro-psychiatres, des kinés, des éducateurs. Mais, de jour comme de nuit, il y aura forcément un accompagnant pour chaque résident. " Nous sommes tous formés aux nouvelles approches sur l'autisme et l'idée est de s'adapter au mieux aux envies et aux besoins de ces personnes. L'objectif, en toute modestie, sera d'aller vers une stabilisation de leurs comportements à problèmes" explique Julien Demazières-Pelletier, directeur adjoint des soins à l'Adapei 45. Pour favoriser le bien-être de ces résidents, les pièces de la maison ont été refaites avec des matériaux spécifiques pour éviter par exemple qu'un résident se fasse mal en pleine crise. Chacun aura sa chambre avec un espace sensoriel ( jeux de lumières) pour se reposer et se calmer. "Mais, on va aussir leur apprendre à accepter le groupe en faisant par exemple de la cuisine ensemble".

Le recoin de la chambre dit l'espace sensoriel © Radio France - Patricia Pourrez

" Je pense qu'il sera mieux ici qu'en IME" confie le papa d'un des résidents

Dans quelques jours, les 3 résidents, âgés de 17, 24 et 29 ans, vont faire leur entrée dans les lieux. Leur dossier a été accepté par une commission régionale. Dylan, dont la famille est installée à Neuville-aux-Bois, fera partie des 3 personnes prises en charge. "C'est un soulagement pour nous" confie son papa, "il était jusque là dans un IME en Corrèze avec des enfants pas du tout de son âge. Je pense qu'il sera mieux ici". A côté de l'actuelle maison, l'Adapei 45 envisage de construire une autre unité, d'ici 2 ans avec 3 places supplémentaires. "Evidemment, il faudrait multiplier ce genre d'établissements" explique Pascal Durand. "Mais, c'est un budget très lourd en terme d'investissement et aussi de fonctionnement pour tous les acteurs à commencer par les Agences Régionales de Santé".