A Issoire, la solidarité avec l'Ukraine ne faiblit pas, entre convois humanitaires et accueil de réfugiés

Accompagnées par Natacha (à gauche), Olga, Dariana et Svetlana sont arrivées à Issoire après six jours d'un difficile trajet depuis l'Est de l'Ukraine.

Bientôt deux mois de guerre en Ukraine et à Issoire la solidarité ne faiblit pas, pour la plus grande joie de Natacha Grougon. "Un truc de fou ! Même moi je n'en reviens pas qu'il y a autant de soutien ! J'avais peur que, comme avec d'autres guerres, on s'habitue... mais les Auvergnats n'oublient pas !" Début mars nous avions rencontré Natacha, ukrainienne d'origine et restauratrice à Issoire. Elle partait chercher ses proches qui fuyaient les bombardements. Autour d'elle, la solidarité a donné naissance à l'association "Pour l'Ukraine" qui continue d'envoyer des dons humanitaires sur place et facilite ici l'accueil des réfugiés.

Du repos après l'enfer des bombes et de la fuite

Avec l'intensification des combats dans l'Est de l'Ukraine, des femmes avec enfants continuent de fuir. C'est comme ça qu'Olga, Svetlana et Dariana sont arrivées à Issoire avec leurs trois enfants, le 12 avril dernier, après six jours d'un douloureux périple.

"Elles sont montées dans un train qui évacuaient les gens", traduit Natacha, "elles ont passé 27 heures dans ce train, pas de lumière pour ne pas attirer l'attention, les enfants sous les sièges en cas de tirs."

Des enfants de 3 à 6 ans, marqués par près de deux mois de bombardements. "Même ici, quand les cloches sonnent, la petite se met à pleurer et dit allez maman, il faut courir dans une cave." Mais après dix jours passés à Issoire, dans ces meublés prêtés par un particulier, les trois mamans le disent, ça va mieux, elles se reposent et Dariana raconte son émotion de voir son fils jouer dans le parc avec de petits Français, sans avoir besoin de parler la même langue.

Une émotion mêlée de remerciements : "pour elles, le signe qu'elles ont été très bien reçues", traduit Natacha, "c'est qu'elles sont arrivées avec une seule valise, maintenant on a quasiment tout !"

Une trentaine de familles bientôt dans des logements sociaux

Des dons de vêtements, de meubles, entreposés pour le moment dans un hangar désaffecté près de la gare d'Issoire. "On essaie de classer, appartement par appartement", puisque tout doit bientôt être acheminé vers le quartier des Jodonnes, où des logements sociaux sont vides avant d'être rénovés. Une trentaine de familles vont pouvoir s'y installer avec le feu vert de la municipalité et d'Auvergne Habitat.

Avec les bénévoles de l'association "Pour l'Ukraine", Natacha Grougon continue aussi de récolter et d'acheter du matériel médical et militaire, acheminé régulièrement jusqu'à la frontière ukrainienne.

L'association sera présente ce samedi 23 avril, et une fois par mois sur le marché d'Issoire pour faire goûter le bortsch, plat traditionnel, et récolter des dons. Une vente aux enchères est aussi prévue le 27 mai prochain.