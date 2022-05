À Issoire, la star ukrainienne Oleg Skripka en concert pour "dire merci" et soutenir les réfugiés

Issoire aura dansé au rythme des tubes ukrainiens ce vendredi soir ! Oleg Skripka, superstar ukrainienne, tenait un concert devant la Halle aux grains, à l'invitation de l'association Pour l'Ukraine.

Trois mois après le début de l'invasion russe, cette association continue d'envoyer des dons dans le pays. Ce vendredi, avant le concert, elle organisait une vente aux enchères caritative, avec près d'une soixantaine de lots dont des objets dédicacés par le cycliste Romain Bardet et le perchiste Renaud Lavillenie. C'est pour remercier les Auvergnats pour leur générosité qu'Oleg Skripka est venu chanter ses tubes rock avec son accordéon.

"C'est important de dire merci au peuple français, très important. Nous sommes conscients que l'on reçoit beaucoup d'aide. Grâce à ça, nous sommes toujours là, nous résistons et nous croyons toujours en la victoire" explique le chanteur, en français. Oleg Skipka a parcouru l'Europe ces dernières semaines pour porter ces remerciements, mais aussi donner du baume au cœur aux réfugiés ukrainiens. "Ce n'était pas leur décision de partir du pays. Il faut les soutenir. Beaucoup me disent que ces concerts sont des moments de relâchement, qui les ramènent chez eux. Ils écoutent des chansons qu'ils connaissent."

Certains réfugiés n'ont qu'une envie : rentrer chez eux

Trois mois après le début de la guerre, une trentaine de réfugiées sont arrivées dans la région d'Issoire grâce à Pour l'Ukraine, assocaition fondée par Natacha, restauratice à Issoire, d'origine ukrainienne.

Giulia est en France depuis le 8 mars. Elle s'est enfuie avec son fils de 13 ans. Trop traumatisé, il n'arrive pas allé à l'école pour le moment. Giulia a elle trouvé un travail de femme de ménage, faute de mieux à cause de la barrière de la langue. Une situation précaire, alors que son souhait le plus cher est de renter chez elle. "Dans aucun cas, je ne veux rester ici, explique la mère de famille. Pour l'instant, je reste parce qu'ici nous pouvons vraiment aider et pas là-bas. Dès ce que la guerre sera terminée, mon but c'est de repartir auprès de ma famille. On compte les jours avant de les retrouver. On fait nos valises presque tous les jours pour essayer de rentrer, mais à chaque fois il se passe un truc et tu es obligée de rester."

Margot est elle arrivée quelques semaines plus tard, début avril, avec ses deux filles de 3 et 6 ans. Son avenir ? Elle le voit en France pour le moment. "En Ukraine, il y a ma famille. Elle me manque énormément comme le pays. Mais pour l'instant, je ne vois pas mon retour là-bas. La vie que j'ai ici me rassure beaucoup." La jeune femme a d'ailleurs pris contact avec une agence d'intérim pour trouver du travail.

Sa plus grande fille va désormais à l'école, "Elle s'est bien épanouie à l'école, elle y va avec grand plaisir, raconte Margot. Quand elle rentre, elle a plein de chose à raconter et même si elle ne maitrise pas encore la langue, elle est ravie." La petite sœur pourrait faire sa rentrée en septembre si la situation ne s'améliore pas en Ukraine.