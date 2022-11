"On n'a jamais vu un tel afflux de bénéficiaires" selon les Restos du Cœur de Bergerac

Alors que la hausse des prix atteint plus de 6% sur un an selon l'Insee, les Restos du Cœur lancent leur campagne annuelle ce mardi 22 novembre. Avec des bénéficiaires en plus à accueillir.