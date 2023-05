A Jargeau, le bus France-Services du département a reçu 1600 personnes en un an

Hélène, assistante administrative à la maison du département de Jargeau, jette un dernier œil sur le dossier qu'elles ont constitué ensemble, avec Carole. Tout est en ordre, les documents ont été scannés dans le bureau d'Hélène, à l'intérieur du bus France Services du département. Carole, habitante de Châteauneuf-sur-Loire, va pouvoir envoyer sa demande de complémentaire santé à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. "Je viens ici parce que le site est souvent hors service" explique Carole. "Et je je ne suis pas une experte en informatique, j'avais besoin d'aide".

Ces mots, Hélène les entend souvent. "J'ai besoin d'aide pour une démarche en ligne, j'ai peur de mal faire". La grande majorité des demandes des 1600 personnes que le bus France Services mis en place par le département du Loiret sur la communauté de communes des Loges, autour de Jargeau et Châteauneuf-sur-Loire, portent là-dessus. "On est là pour les rassurer, faire avec eux" raconte l'agente du département. "Souvent, ils pourraient faire sans nous, mais le fait qu'on les accompagne les rassure" ajoute-t-elle. Au bout d'un an, sa conviction est faite : "on se rend bien compte que c'est essentiel, dans les villages de cette communauté de communes".

20 communes desservies autour de Châteauneuf-sur-Loire

Le bus France Services du département a commencé à circuler sur ce territoire il y a tout juste un an. Le conseil départemental répondait à une demande de cette communauté de communes des Loges, et à un engagement : que chaque loirétain soit à moins de 20 minutes des services publics les plus importants. Le véhicule se rend ainsi une fois par semaine à Jargeau et Châteauneuf-sur-Loire, deux semaines sur trois à Saint-Denis-de-l'Hôtel, Sandillon, Vitry-aux-Loges et Vienne-en-Val. Et une semaine sur trois dans les autres communes.

Six agents du département les accueillent pour leurs démarches, et des rendez-vous en visio-conférence peuvent aussi être réalisées avec la CAF du Loiret, la CPAM, la Maison de la Justice et du Droit, la Carsat pour les questions liées aux retraites, l'Adil pour le droit au logement, et la direction départementale des finances pour les impôts. Les trois organismes les plus sollicités sont la CPAM, la CAF, et la Carsat, des administrations dont les instances départementales se trouvent à Orléans. L'ANTS, l'Agence nationale de stitre sécurisées est également très sollicitée, dans les démarches en ligne, pour les papiers d'identité.

Les desserte de quatre village abandonnée car "peu pertinente"

Au bout d'un an de fonctionnement, des aménagements vont malgré tout être mis en place. Quatre communes ne seront plus desservies du tout : Seichebrières, Sigloy, Combreux et Ingrannes. La fréquentation n'y était pas suffisante explique Laurence Bellais, la vice-présidente du conseil départemental du Loiret en charge du déploiement de ce service. "On a regardé la pertinence du passage du bus sur ces communes, et il n'y en avait pas. Il vaut mieux renforcer les autres communes". Le bus continuera de se rendre dans chaque commune au moins une fois toutes les trois semaines, il accueille le public de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 selon la même rotation chaque mois.

Jours de présence du bus France Services au sein de la communauté de communes des Loges - Conseil départemental du Loiret

Quant à savoir si l'expérience de ce bus sera renouvelée dans d'autres territoires du Loiret, ça n'est à l'ordre du jour pour le moment. "Ce bus est pilote mais il y a en fait trois itinérances de ce type dans le département" détaille Laurence Bellais. "Il y a un dispositif similaire sur six communes autour de la Ferté-Saint-Aubin. Un autre dans les communes du Berry-Loire-Puisaye, sur rendez-vous. Et puis on a un partenariat dans le nord du Loiret, en partenariat avec la MSA, la Mutualité Sociale Agricole". Pour l'élue, les collectivités locales doivent étudier les choses de près et savoir si cela répond à un réel besoin. Car le coût d'un tel service est élevé : 120 000 euros d'investissements, avec une aide de l'Etat, et 70 000 euros de frais de fonctionnement à l'année.