À Jarville, l'association Kaléidoscope distribue des repas aux soignants du centre de vaccination

Tous les jeudis et vendredis, les bénévoles de l'association Kaléidoscope se réunissent, pour concocter de bons petits plats pour les soignants du centre de vaccination de Jarville. Pour le plus grand bonheur de ces derniers !

Dans les cuisines, ça s'active ! Au menu du jour, recette maghrébine : des bricks à la viande et au fromage. Comme tous les jeudis et vendredis depuis la mi-mars, les mamans du quartier mettent la main à la pâte, dans la joie et la bonne humeur. Nabilla fait partie de l'association Kaléidoscope depuis 5 ans. Pour elle, ces repas sont un moyen de sortir, de voir ses amies, et de soutenir les soignants : "On montre qu'on est avec eux, qu'on est solidaires. C'est important pour nous !"

Des repas offerts généreusement tous les jeudis et vendredis

Cette idée a émergé ces dernières semaines. Avec la crise sanitaire, beaucoup de projets de l'association sont au point mort. "On s'est dit "Soit on attend que le temps passe, soit on essaye de trouver de nouvelles activités". On a proposé l'idée aux mamans du quartier, elles ont tout de suite accepté !", raconte Fabienne Travaglia, la présidente de Kaléidoscope.

Dès qu'on les sollicite (les bénévoles de l'association, ndlr), elles sont là ! Elles ont envie d'aider, elles ont envie de faire et de bien faire. Fabienne Travaglia.

Les derniers préparatifs avant le déjeuner... © Radio France - Arnaud Roszak

Un peu de réconfort pour les soignants

Une fois que le déjeuner est prêt, les plats n'ont plus qu'à être emmenés à quelques mètres de là, au centre de vaccination de Jarville. De quoi ravir les soignants présents sur le site, comme François-Julien Des Robert, coordinateur du centre : "Cela part d'un bon sentiment, ça fait plaisir à tout le monde et ça nous dépanne bien !" Et au menu du prochain repas, ce sera couscous pour les soignants.