À Javron-les-Chapelles, un studio pour des réfugiés venus d'Ukraine

Partout, la solidarité s'organise, pour permettre la fuite de réfugiés ukrainiens vers la France, après le début du conflit contre la Russie. Des collectes sont organisées dans des mairies, des magasins ou via des particuliers. Des communes tentent aussi de s'organiser. En Mayenne, la préfecture a lancé mardi 1er mars 2022 un recensement des initiatives locales pour accueillir des réfugiés. Des grandes communes répondent, mais aussi les plus petites, comme Javron-les-Chapelles, 1 300 habitants, au nord du département.

La mairie propose pour des réfugiés ukrainiens un studio communal, de 40m², dans un quartier résidentiel de petits pavillons. Récent, datant de cinq ans environ, le logement est vide actuellement. Normalement, il doit accueillir des familles visiteuses des personnes âgées installées dans le quartier.

Un salon ouvert sur une cuisine toute équipée en neuf, une chambre avec un lit double et une salle de bains, le tout adapté aux personnes à mobilité réduite. Le confort est un peu sommaire mais peut offrir un toit bienvenu. "C'est fonctionnel tout de suite, détaille le maire, Didier Ledauphin. Quand on regarde la télévision, les actualités, la réflexion que l'on se fait tous, c'est 'les pauvres gens'. Au conseil municipal, nous étions tous d'accord pour proposer ce logement, pour ce type d'immigration, qui est une immigration de guerre."

Le logement, moderne, compte un grand lit © Radio France - Théophile Pedrola

Une nouvelle bien accueillie dans le voisinage. "C'est logique, même, explique Johnny, qui habite ici depuis un an. Les grandes villes le font, pourquoi pas nous. On serait contents si cela nous arrivait."

Le maire va même plus loin, et pense à l'intégration éventuelle de ces réfugiés : "On ne sait pas qui pourrait venir car on a deux places dans ce logement, on ne sait pas combien de temps ils resteraient, si ce serait des femmes, car je crois que les hommes sont bloqués au pays. Il faudrait s'organiser, organiser leur mobilité, leur trouver un travail éventuellement." L'élu pense à plusieurs entreprises présentes sur le territoire dont certaines peinent à recruter, dans un souci d'intégration à la vie de la commune de ces réfugiés.

Pour l'instant, la commune n'est pas sûre d'accueillir des Ukrainiens, mais attend un éventuel retour de la préfecture ou d'associations.