À Jersey et Guenesey, les habitants rendent hommage à la reine Elizabeth II

Depuis le décès de la monarque britannique le 8 septembre dernier, les hommages se multiplient à Jersey et Guernesey. Constitutionnellement, les deux îles anglo-normandes ont un gouvernement autonome et ne dépendent de Londres que pour leur défenses et affaires étrangères. Jersey et Guernesey sont cependant directement sous l'autorité de la Couronne. Alors comme le reste du monde anglo-saxon, depuis une dizaine de jours, les habitants pleurent leur reine.

Des liens forts avec la Couronne

"Elle est venue dans les îles à six reprises, donc la première en tant que princesse Elizabeth," indique Peter Ferbrache, le Chief Minister de Guernesey, "et nous avons toujours eu beaucoup d'affection pour la monarchie britannique." L'élu rappelle aussi les liens très anciens avec la Couronne, qui datent de Guillaume le Conquérant : "Notre relation a toujours été forte et reste forte, et notre affection pour la monarque est immense." Les habitants du baillage se définissent d'ailleurs comme britanniques.

On a toujours dit à Jersey "la Reine, notre Duc !"

Des sentiments partagés par les habitants de Jersey, "on a toujours dit "la Reine, notre Duc !" et cela reflète l'ancien titre de duc de Normandie," explique Fiona Potigny, rédactrice en cheffe du quotidien le "Bailiwick Express". La journaliste se souvient d'ailleurs une anecdote sur ce titre : "Même si c'est une femme, c'est une tradition de dire "duc", c'est très important à Jersey, et la reine elle-même a pensé que c'était drôle ce titre et apparemment, lors d'une visite en France, les gens ont dit "Vive la duchesse :" et elle leur a dit "Non, je suis le duc !""

"La Reine, notre Duc !" Copier

Sur les îles, les hommages se succèdent

Les habitants de Guernesey déposent fleurs et cartes au pied du portrait de la reine Elizabeth II à Sunken Garden. - Chris George

Dès l'annonce du décès, l'émotion des habitants s'est exprimée. À Guernesey, un portrait de la souveraine a été installé à Sunken Garden et les fleurs s'y accumulent. "Évidemment, avec une dame de 96 ans, c'était inévitable, mais il y avait beaucoup de tristesse, vraiment beaucoup," raconte Peter Ferbrache, "et ensuite, un déferlement d'affection pour feue la reine." Des livres de condoléances ont aussi été mis à la disposition du public sur l'île.

La période de deuil est aussi rythmée par des cérémonies protocolaires. En hommage à la reine, 96 coup de canon ont donc été tiré château Cornet. Un office religieux de "thanksgiving", c'est-à-dire pour "rendre grâce" à Elizabeth II, a également eu lieu samedi 17 septembre.

96 coup de canon ont été tiré de Castle Cornet en hommage à le souveraine. - Chris George

Puisqu'il n'y a pas de vacance à la tête de l'État, le roi Charles III a également été proclamé roi dans cette période avec une cérémonie locale à Guernesey.

Proclamation du roi Charles III. - Chris George

Mêmes scènes à Jersey indique Fiona Potigny : "Sur notre place royale, dans le centre-ville, il y a des tonnes de fleurs, beaucoup de dessins faits par enfants aussi et qui sont très très émouvants." Les habitants font aussi la queue pour signer les livres de condoléances de l'île.

Cérémonie des funérailles : le temps suspendu dans le baillage

Sur les deux îles comme au Royaume-Uni, la journée des funérailles d'Elizabeth II ce lundi 19 septembre est fériée. Les services publics, les écoles et de très nombreuses entreprises seront donc fermés pour laisser le temps aux habitants de suivre la cérémonie des funérailles à la télévision. Les mairies et les pubs de Jersey retransmettront la cérémonie pour que les gens puisse se rassembler et à Guernesey, un écran géant va être installé à Saumarez Park. La journée commence par une procession dans Londres jusqu'à l'abbaye de Westminster où ont lieu les funérailles à partir de 11h, heure britannique, 12h, heure française.

Même les hôpitaux sont concernés par ce moment suspendu dans le temps "la chirurgie non urgente a été annulée," explique Fiona Potigny, "et les opérations maritimes commerciales cesseront pendant les funérailles." Un marque de respect et l'occasion pour les sujets de sa Majesté, de lui rendre un dernier hommage avant d'entrer dans une nouvelle ère.