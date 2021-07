A Jobourg, le soleil pointe le bout de son nez !

"Après la pluie vient le beau temps". On connait tous ce dicton, mais dans la Manche, on commençait à perdre un peu patience. Le début du mois de juillet a été particulièrement gris et pluvieux. Mais, selon Météo France, la situation va - enfin ! - s'améliorer : la fin du mois s'annonce beaucoup plus estivale. Ce mercredi, en plein soleil, on a parfois flirté avec les 25 degrés dans le Cotentin. Comme dans La Hague, où le Nez de Jobourg a attiré les curieux et les randonneurs, en quête de bol d'air.

Il fait soleil et en même temps, il y a un petit air qui rafraîchit. Et puis, ça fait du bien car il n'y a pas encore trop de touristes. C'est parfait pour lâcher prise et déconnecter ! - Christine, installée en Vendée mais Manchoise de naissance

"On se demandait un peu quand l'été allait commencer ! _ça donne envie de se promener_, de revoir le paysage et aller profiter de la plage", sourit Baptiste, venu faire découvrir les trésors de La Hague à une amie de La Réunion. "C'est toujours mieux quand il fait beau", ajoute le jeune homme.

Du beau temps, mais pas trop chaud. C'est ce qui plait à Claudine, une Parisienne. "Un petit coup de vent, c'est l'idéal. On respire le bon oxygène. On marche, on prend la voiture, on marche, on fait des photos... Ce sont de très bonnes vacances", explique la touriste. D'autres ont choisi la formule pique-nique avec vue. "C'est épatant", explique Philippe, un Tourangeau.

Coucher de soleil sur le Nez de Jobourg, 13 juillet 2021 © Radio France - Frédérick Thiébot

Le Cotentin, unique par nature

Et puis sur le sentier des douaniers, il y a ceux qui allient plaisir et effort. Sac à dos, bâtons de marche et grosse chaussures, Gisèle et son mari font de la randonnée. 17 kilomètres au menu. "Ce côté nature, sauvage, non-apprivoisé, c'est beau", explique la néo-Manchoise, qui est installée à Flamanville depuis février. "Le paysage est extraordinaire : ça monte, ça descend, ça monte, ça descend... ça n'arrête pas ! Sur le plan physique, le sentier des douaniers, c'est aussi difficile que la montagne", ajoute le couple.

En juin 2021, selon l'observatoire de l'agence Latitude Manche, la fréquentation du GR 223, qui fait tout le tour du département, a augmenté de 14% par rapport à l'an dernier.