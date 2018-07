En 1947, Jeanne et Gaston Godard fondent le Modern'Hôtel, restaurant qui marquera Joigny avec son étoile au Michelin. Ce mardi, une rue à leur nom est inaugurée, hommage à ce couple qui a transmis la passion de la cuisine.

Créé par Jeanne et Gaston Godard, le Modern'Hôtel et son étoile au Michelin ont longtemps fait partie des incontournables de Joigny.

C'est un nom qui résonne dans les oreilles des Joviniens : Jeanne et Gaston Godard, les patrons du Modern'Hôtel, une étoile au guide Michelin pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, une ancienne portion de la nationale 6 va porter leur nom. Comme un hommage, pour ceux qui ont transmis la cuisine à leurs enfants, et petits-enfants.

Une histoire de famille

Le couple a en effet donné naissance a plusieurs générations de restaurateurs. D'abord leur deux fils, qui ont donné ses lettres de noblesse au Modern'hotel, puis parmi les petits-enfants de Jeanne et Gaston, quatre ont choisi ce métier dont Claire. Elle est aujourd'hui patronne du Paris-Nice à Joigny. Que lui a appris sa grand-mère ? "L'accueil, toujours avoir le sourire parce que c'est la première chose que voient les clients, parce qu'elle m'a toujours dit « un client bien accueilli, c'est un client ravi »", se souvient-elle.

A Sens, son frère Philippe, lui aussi a suivi les traces laissées par les grands-parents, puisqu'il exploite l'Hôtel de Paris et de la Poste, où son grand-père Gaston a été chef avant la Guerre. "Il avait déjà créé là-bas une recette de canard à la Gaston Godard, explique-t-il. Un canard avec une chair très tendre, très gouteuse, très fine, le tout avec une sauce au vin rouge liée au foie de volaille. On nappait l'aile avec cette sauce, et la cuisse était servie en deuxième service, mais grillée !". Une recette que Philippe propose encore de temps en temps !

Si le Modern-Hôtel est aujourd'hui fermé, la famille Godard a su s'exporter, puisque Claude le frère de Claire, autre petit-fils de Gaston et Jeanne, a ouvert un restaurant à New-York, en plein Manhattan !

Ce nom de rue, une belle reconnaissance

Océane Charret Godard elle, est arrière-petite fille de Jeanne et Gaston. Née à Joigny, elle est devenue vice-présidente de la région Bourgogne Franche Comté. Pour elle voir sa famille célébrée par ce nom de rue, c'est une belle reconnaissance : "une reconnaissance de ce qu'ils ont donné, parce que le Modern'Hôtel est un lieu qui a participé à l'attractivité de cette petite ville de l'Yonne".

La rue est inaugurée ce mardi à 15h. Et c'est quand même sacrément la classe de lire sur un petit panneau bleu comme les autres : "Jeanne et Gaston Godard, hôteliers-restaurateurs".