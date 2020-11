A Jullouville, les habitants de Saint-Michel-des-Loups craignent d'être "rayés de la carte"

"Saint-Michel-des-loups sera effacé de la carte", dénoncent des habitants de cette petite commune associée, qui fait partie de Jullouville - Jullouville étant née en 1973 du regroupement de plusieurs villages - et qui est située sur les hauteurs, à près de 4 kilomètres de la côte.

Ce mardi 10 novembre à midi, une quinzaine d'entre eux se sont rassemblés dont la mairie de Saint-Michel-des-loups et ont déployé une large banderole avec cette inscription "Fusion = Disparition".

La municipalité de Jullouville a décidé de supprimer le statut de mairie annexe, après un débat en conseil municipal lundi 9 novembre. Alain Brière le maire s'explique :

Ce que nous proposons, ce n'est pas de supprimer Saint-Michel-des-Loups parce que toute commune garde sa mémoire, mais c'est de transformer le rôle de maire délégué en adjoint en charge de Saint-Michel-des-Loups, ça aura beaucoup plus de poids. Car le maire délégué, depuis 2013, n'a plus que le pouvoir de police - or c'est moi qui l'assumais - et l'état civil, qui est fait en bas à la mairie de Jullouville.