À l'abbaye de Cluny, les moines étaient friands de vin chaud

Pendant la période des vacances de Noël, l'abbaye de Cluny organise des visites gourmandes pour que les visiteurs puissent découvrir la manière dont les moines s'alimentaient entre l'an 1000 et le 17e siècle.

Ce que l'on apprend notamment pendant cette visite, c'est que, pour les moines, jusqu'en 1564 l'année commençait à Pâques. Et c'est donc à ce moment là qu'ils s'autorisaient quelques fantaisies dans leur alimentation, très encadrée par la règle de Saint-Benoît. D'après Emmanuel Nonain, guide-conférencier qui organise ces visites gourmandes, les moines étaient notamment très friands d'une boisson chaude qu'on déguste aujourd'hui sur les marchés de Noël : "ils avaient le droit de boire du vin chaud aux épices et au miel, c'est sensiblement la même recette que celle d'aujourd'hui d'après les recettes médiévales qu'on a retrouvées."

Les moines prenant goût à cette boisson, on a même retrouvé "des règlements qui modèrent ou interdisent la consommation de ce vin aux épices et au miel" s'amuse Emmanuel Nonain. L'ambiance dans le réfectoire était cependant moins conviviale que pendant nos repas de famille, puisque les moines étaient assis les uns à côté des autres pour éviter d'être tentés de discuter, et quand l'abbé claque ses couverts sur la table, c'est la fin du repas, "que le dessert soit fini ou pas."