À l 'accueil de jour d'Avignon les exclus trouvent de la chaleur

Avec le froid qui se fait de plus en plus mordant, les conditions de vie de ceux qui vivent dans la précarité se font de plus en plus difficiles. 300 places d'hébergement existent dans le département, un nombre qui a quasiment)été multiplié par 2 depuis 2016. Ce nombre élevé permet de sortir de la gestion "au thermomètre".

Les accueils de jour se développent

Le secours populaire, le secours catholique, les restaus du cœur et la Mobil douche organisent des maraudes. Et les accueils de jour se développent. A Avignon il y avait déjà celui du Secours Catholique (boulevard St Michel) désormais l'association groupe SOS a ouvert le sien non loin de là sur le boulevard Desfons. D'autres accueil de jour sont également ouverts à VALREAS par l'association RHESO au 35 de la rue Berteuil et à APT 188, avenue Victor Hugo où l’accueil de jour est porté par 2 associations (LE VILLAGE et HAPA).

A Avignon le "passage" du groupe OS est encore en période de rodage.

Reportage :