A l'approche de l'été, les Limousins se ruent sur les récupérateurs d'eau

Avec les périodes de sécheresses de plus en plus fréquentes, l'eau du robinet devient une denrée précieuse en Limousin. Pour ne pas voir leurs tomates flétrir et leurs plantes griller, en raison de potentielles futures restrictions, les hauts-viennois et corréziens dévalisent les récupérateurs d'eau au rayon jardinerie des magasins verts.

Une heure de pluie, le tour est joué

Au magasin Soury motoculture de Limoges, seules quelques cuves se battent en duel. Dans les allées, Claude, un client, a lui déjà investi il y a quelques années et ne regrette pas son achat. "C'est vraiment pratique l'eau elle est là, on met l'arrosoir dessous et hop ça y'est on a de l'eau pour arroser." Cette année, il pourra voir rougir les tomates de son potager à Couzeix. En une heure de pluie, le tour est joué "là avec l'orage ça va me le remplir, il va être bien plein!"

Une rupture de stock

Spécialisé dans les tondeuses, Soury motoculture a ajouté les récupérateurs d'eau à sa gamme de produits suite à une forte demande de la part de sa clientèle. "On en a acheté 30 il y a à peine trois semaines, et il ne nous en reste plus que 3!" se félicite Franck Le Nain, directeur de l'enseigne limousine.

Pour se réapprovisionner, c'est devenu la bataille auprès des fournisseurs pour l'ensemble des magasins "Aujourd'hui nos fournisseurs sont obligés de récupérer de vieilles palettes. Au vu de la quantité de commandes, il faut compter 4 semaines à peu près pour être réapprovisionnés. Je vais me retrouver en rupture obligatoirement." Soury motoculture a commandé une soixantaine de nouvelles cuves pour la saison.

Ecologique et économique

Depuis 6 mois, les prix ont monté 10€ en moyenne un peu partout. Mais même à 160€ le récupérateur d'une capacité d'1 mètre cube, l'investissement vaut le coup explique le conseiller vendeur sur le secteur végétal Michael Chanusso. "chaque particulier essaye de faire de l'économie aussi. Sur une période d'été on peut évaluer l'économie suivant la grandeur du jardin de 150 à 500 euros en 2 mois."

En haute-vienne et en corrèze le prix oscille entre 3 et 4 € le mètre cube d'eau. A Isle, et Panazol par exemple, il est à 3€54. A Argenas, le coût moyen est de 3,12€ le m3, à Egleton, 4,11€ et Cologne 4,41 €.