A l'approche de la rentrée, le Secours Populaire aide à remplir les cartables des écoliers

Djostone et sa maman viennent d'arriver dans le local du Secours Populaire à Rennes pour récupérer un cartable. Ils sont déjà passés une première fois pour déposer sa liste de fourniture scolaire. C'est le moment pour lui de regarder ce qu'il y a dans son nouveau cartable, décoré d'un Monster Truck :"Une ardoise, une trousse, des feutres, une règle, un porte-vues..." Le Secours Populaire fait chaque cartable sur mesure, en fonction des listes données par les écoles.

Des écoles un peu gourmandes en fournitures

Tout y est, mais pas forcément en autant d'exemplaires que ce que demande les écoles "on rectifie quand il y a des abus," explique Jacques Berhault du Secours Populaire. "Il y a des écoles particulièrement gourmandes, qui demandent 15 cahiers ou 6 classeurs, mais nous n'arrivons pas à fournir ça à chaque enfant." À Rennes, les bénévoles du Secours Populaire tablent sur 800 cartables distribués pour la rentrée scolaire.

Chaque cartable prend entre 20 et 30 minutes à être rempli. C'est Zoltan qui s'en occupe. Il a 15 ans, et fait son Service national universel au Secours Populaire à Rennes. "Ça nous plaît de faire ça, on espère que ça leur fait plaisir aussi." espère-t-il, tout en allant chercher des stylos pour remplir une trousse. "La rentrée c'est toujours important quand on est écolier. On veut que le matériel ne soit pas un stress et que ça reste un moment joyeux."

De nouvelles collectes à venir

Les sacs plein de cahiers et de classeurs sont ensuite étiquetés avec le nom de leur futur propriétaire. Sur certains cartables, on retrouve un post-it "plus de colle". Les réserves sont à sec. Le Secours Populaire a un budget de 6 à 7 000 euros pour toutes les fournitures, et les prix ont beaucoup augmenté. "Avant on trouvait des trousses à 1,5€ ou 2€, maintenant on arrive plus à les trouver à moins de 3,5€," se désole Jacques.

De nouvelles collectes vont donc être organisées dans les magasins de la métropole rennaise d'ici la rentrée, pour que tout les élèves aient le matériel nécessaire le 4 septembre.