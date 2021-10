À l'approche de la Toussaint, la mairie de Joué-lès-Tours fleurit les tombes de ses défunts

Ce mercredi et jusqu'à vendredi, quatre-vingts volontaires jocondiens vont fleurir les quelques milliers de sépultures du cimetière La Rabière. Une opération initiée par la mairie de Joué-lès-Tours, qui a acheté 4.650 chrysanthèmes. Elle s'est inspirée d'une opération similaire réalisée l'an dernier, à la différence près qu'à l'époque les chrysanthèmes provenaient d'un don de l'enseigne Leclerc.

"On entend honorer la mémoire de chacun et embellir les tombes afin d'aider ceux qui ne peuvent pas se déplacer, soit parce qu'ils sont loin, soit parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer" explique Sylviane Augis, adjointe déléguée à la Politique des aînés. Cette opération vise aussi à fleurir des tombes qui ne le sont pas habituellement à la Toussaint. Sur les 6.000 concessions du cimetière, au moins 250 concessions perpétuelles sont à l'état d'abandon. "Je faisais remarquer à mon mari que ces tombes étaient à l'abandon, que les défunts n'avaient plus de famille et pourtant, que quelqu'un avait déposé une fleur" raconte Maria-Joséphine, venue se recueillir, "c'est super bien ! Parce que je trouve ça triste… Ce sont des gens qui sont partis, qui ont sûrement fait de belles choses et qui restent oubliés".