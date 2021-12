À l'approche de Noël, c'est la folie des achats dans les commerces de Châteauroux

À trois semaines de Noël, la frénésie prend les clients à la recherche de cadeaux. À Châteauroux, les rues sont noires de monde. Les boutiques, elles, ne désemplissent pas. Les Castelroussins se mettent en quête du cadeau idéal à offrir à leurs proches.

Les enfants envoient leur lettre au Père Noël

Certains Castelroussins savent déjà ce qu'ils vont glisser au pied du sapin. Catherine, en plein lèche-vitrine devant une bijouterie, est du genre prévoyante. Elle a déjà acheté la plupart de ses cadeaux, notamment pour son chien Saya, qui va être particulièrement gâté. "Je n'ai pas de petits enfants mais j'ai un chien, alors je lui achète des tas de petits jouets, des os et des croquettes", raconte Catherine.

Les enfants, en revanche, vont devoir patienter jusqu'au 25 décembre pour découvrir leurs cadeaux. Le petit Adel espère que la lettre qu'il a envoyé au Père Noël portera ses fruits. "J'aimerais avoir des jeux de société, des figurines et des pistolets", énumère le garçon de huit ans.

Les points relais débordés par l'afflux de cadeaux

Les adultes, eux, ont malheureusement appris depuis belle lurette que l'atelier du Père Noël ne se cachait pas au pôle nord. Qu'importe, Sophie a trouvé sa nouvelle caverne d'Ali Baba : internet. Cette année, la jeune femme a commandé tous ses cadeaux en ligne. "J'avoue qu'Internet est mon grand ami, plaisante Sophie. Comme on est une famille nombreuse, ça me permet d'avoir des cadeaux pour tout le monde et de passer un moment chaleureux et convivial".

Pour préparer toutes ces commandes, les lutins de Noël commencent à s'activer. À l'approche des fêtes, les commerces qui font points relais n'arrêtent pas de recevoir des colis. "On est débordés, on ne sait même plus où les stocker. On voit que Noël est là, les gens achètent beaucoup, assure Lydia, la responsable de l'Atelier du Vrac à Châteauroux. C'est vrai qu'on fait les petits lutins, d'ailleurs, je dis souvent que je me transforme en Père Noël".

Depuis le début du mois de décembre, cette Mère Noël reçoit en moyenne une centaine de colis par jour, contre 30 habituellement.