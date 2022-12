A l'approche de Noël les librairies font le plein de clientèle. Le livre reste une valeur sûre comme cadeau à déposer au pied du sapin. Illustration à Colomiers. La librairie "la Préface" est installée dans le centre-ville depuis 40 ans.

Le chiffre d'affaire de décembre est le double d'un mois normal

Le mois de décembre est le mois de l'année où la libraire Michèle Capdequi enregistre le plus gros chiffre d'affaire, deux fois plus qu'un mois normal : "samedi plusieurs milliers de livres sont partis, on a eu plus de 500 passages en caisse, la quantité varie, pour les mangas ça peut être 15-20 mangas d'un coup, ou deux-trois Annie Ernaux" (toute récente prix Nobel de littérature ndlr).

48 000 titres différents pour tous les âges à partir de 6 mois dans cette librairie, le livre-cadeau fait toujours plaisir, Téo pour son père a pris l'autobiographie de Guy Novés : "il est fan de rugby, ça va lui plaire".

Jean-Charles offre au moins cinq livres ce Noël. © Radio France - Pascale Danyel

14h30, la librairie est ouverte depuis seulement une demi-heure, la queue se forme devant la caisse, Michèle tient fièrement le tome 4 de la saga Harry Potter, enchantée de constater que sa petite-fille a attrapé le virus de la lecture : "elle en est au 3, il y en a 7, je suis contente qu'elle se mette à la lecture".

Jean-Charles passe commande pour un livre d'Antoine de Saint-Exupéry, un autre de Pierre Lemaitre et un dernier d**'Eric-Emmanuel Schmitt**, il n'envisage pas un seul Noël sans livre : "c'est vivant, c'est la pensée des autres, un cadeau quasi éternel que l'on peut offrir même après l'avoir lu, c'est un cadeau qui a plusieurs vies".

La librairie la Préface sait qu'elle aura au moins 500 clients par jour jusqu'à la veille de Noël.