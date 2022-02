A l'approche des JO 2024, les professeurs de sport de Seine-St-Denis veulent se faire entendre

Le sport ne fait pas exception : en la matière aussi, la Seine-St-Denis est moins bien dotée que les autres départements. On y compte 16 installations sportives pour 10.000 habitants, la moyenne nationale étant de 50. Ce chiffre a été rappelé en ouverture du séminaire organisé ce jeudi à l'Assemblée nationale par le collectif permanent de défense et promotion de l'EPS, du sport scolaire et associatif. Une cinquantaine de personnes, enseignants, élus, représentants du monde associatif, y ont participé.

Tous ont effectivement pu témoigner de ce manque d'infrastructures et de ses conséquences. Enseignant dans un collège de Bagnolet, Disoloka Carlos raconte : "C'est simple, dans mon établissement, il n'y en a pas. La plus proche est à dix minutes mais il n'est pas rare d'avoir vingt minutes de trajet pour atteindre le lieu du cours. En comptant l'aller, puis le retour, plus le temps des vestiaires, c'est illusoire de penser qu'on fait deux heures d'activité physique".

Des infrastructures rares, pas toujours disponibles

Peu d'installations mais beaucoup de besoins. Résultat : une concurrence accrue entre l'Education nationale, les centres de loisirs, les clubs et associations pour y accéder. Lucie Perinelli, professeur en collège à Rosny, en témoigne : "Pas plus tard qu'hier, je suis allée au gymnase et j'ai dû demander au centre de loisirs qui l'occupait de bien vouloir nous laisser les lieux parce que c'était notre créneau". Il y a aussi des infrastructures disponibles, mais sous conditions. L'enseignante cite l'exemple des cours de natation qu'elle donne au centre aquatique de la commune : "Ce n'est plus une piscine municipale, la société privée qui en a la gérance nous loue une ligne d'eau, 1.200 euros l'année. Pour les non-nageurs, nous aurions besoin d'un petit bain, mais nous n'y avons pas accès, au même moment il accueille un cours d'aqua-gym avec la musique à fond. Ce ne sont pas des conditions d'enseignement adéquates".

Le collectif plaide pour un plan d'investissement massif dans l'éducation physique. Jonathan Alves, co-fondateur, espère que la campagne électorale lui permettra de se faire entendre : "les candidats à la présidentielle vont certainement parler de sécurité en Seine-St-Denis. Nous on pense que le sport peut être un maillon clé pour bien d'autres difficultés rencontrées dans le département". Parmi les participants à ce séminaire, la perspective des JO 2024 est, elle, observée avec une certaine prudence. Pour le député Stéphane Peu : "Il y a beaucoup d'annonces, ce qui suscite beaucoup d'espoirs, il ne faudrait pas qu'ils soient déçus".