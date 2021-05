A l'approche du déconfinement, l'inquiétude des soignants

A l'approche du déconfinement le 19 mai, et alors que la vaccination de masse connaît des ratés, les soignants dans les hôpitaux appellent à la prudence. Beaucoup d'entre eux, essorés par plus d'un an de covid, redoutent déjà un relâchement général et une quatrième vague cet été.

Pour réussir la sortie du troisième confinement, le gouvernement mise sur l'effet ciseaux. D'une part la vaccination de masse avec un objectif de 30 millions de Français ayant reçu au moins une dose au 15 juin et d'autre part, un déconfinement progressif dont la première étape commencera le 19 mai.

Mobilisés ce mardi un peu partout en France notamment à Marseille, pour réclamer la reconnaissance de leur travail et des salaires revalorisés, les personnels soignants des services de réanimation sont partagés. Comme tout le monde, ils aspirent à retrouver une vie normale. Mais ils mettent en garde contre les effets cumulés d'un relâchement généralisé et d'une vaccination encore insuffisante.

France Bleu a vérifié pourquoi les soignants redoutent le déconfinement.

"On est loin d'un retour normal à l'hôpital. Beaucoup de patients ne peuvent pas être soignés à cause de ce reliquat de crise covid" - Jean-Marie Forel, chef du service réa à l'hôpital Nord de Marseille

En première ligne depuis plus d'un an, le docteur Jean-Marie Forel, chef du service réanimation à l'hôpital Nord de Marseille juge le déconfinement prématuré et redoute un nouveau rebond épidémique. "Il y aura une quatrième vague même si c'est pas la même ampleur, fort heureusement pour la population. En tout cas, il faudra vivre avec pendant des années. Bien sûr on est inquiet visa à vis des levées du confinement, mais il faut bien en sortir un peu. Il faudra être prudent évidemment. Si on veut s'en sortir, tout le monde doit se faire vacciner".