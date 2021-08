Des places à 1.000 euros pour voir jouer Messi au stade Delaune à Reims

Depuis son arrivée à Paris, c'est la question qui agite les fans de football : quand la nouvelle star du Paris Saint-Germain Lionel Messi va t-elle faire sa première apparition sur une pelouse de Ligue 1 ? Tout porte à croire que l'Argentin fera son entrée au stade Delaune le dimanche 29 août lors du déplacement du PSG à Reims. Et plus les jours passent, plus l'agitation grandit sur les réseaux sociaux et sur la billetterie du Stade de Reims.

à lire aussi Le PSG et Messi signent jusqu'en 2023 plus une année en option, le joueur portera le numéro 30

Jusqu'à 1.000 euros à la revente sur le site du club

Sur le site internet du club, toutes les tribunes sont au complet depuis plusieurs jours. Mais dans l'onglet des places à la revente les prix atteignent des sommes astronomiques ce mardi 24 août. De 128 euros dans la carré rouge à 999 euros en catégorie officielle. Si la venue de Lionel Messi à Reims ne sera confirmée qu'une fois le groupe du PSG dévoilé, ses débuts dimanche 29 août sont d'autant plus probables qu'il a été convoqué lundi à la tête de la sélection d'Argentine pour les trois journées des éliminatoires de la zone Amérique du sud pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, début septembre. Il aura donc besoin de temps de jeu.