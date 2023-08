À L'Aquarium de Limoges, les deux Caïmans ont pondu quinze petits nouveaux

Le couple des deux reptiles de l'Aquarium de Limoges ont pondu quinze œufs fin juillet, au plus grand bonheur de l'équipe et des visiteurs.

Perché sur une chaise, les mains sur la vitre du vivarium, Tiago s'accroche à sa maman pour tenter de voir les œufs ensevelis dans le nid de caïmans. "Je ne le vois pas ! – Mais si, regarde ! Ils sont tout petits en fin de compte." Dimanche 30 juillet, Mana et Rio, le couple de reptiles de l'Aquarium de Limoges ont pondu des petits. Une nouvelle qui réjouit l'équipe mais aussi les visiteurs.

"On n'en voit pas tous les jours ! ", lance Eléa, venue observer le nid. Face au vivarium, des pancartes sont bien là pour indiquer la présence d'une partie des œufs, mais ceux-là n'écloront pas. Les températures sont trop basses. "Dans ce nid-là, on ne peut pas les faire aller jusqu'au bout de l'éclosion, puisqu'il leur faut une température et une humidité constante", précise le directeur de l'aquarium David Brantôme. Ces derniers ont été laissés auprès des parents caïmans pour les rassurer, ajoute-t-il, car "retirer tous leurs œufs pourrait les stresser. Il faut qu'ils conservent leurs instincts naturels et gardent l'impression de s'occuper de leurs progénitures."

Au fond du vivarium, sous la lampe, trois oeufs ont été laissés dans leur nid auprès des parents caïmans. © Radio France - Philippine Thibaudault

Le directeur de l’aquarium fait le guide vers l’incubateur qui garde au chaud, à 30 degrés, les 12 autres œufs conservés et destinés voir le jour. "Vous voyez, certains se trouvent sur la petite grille. En haut, on les a mis dans une vermiculite, une sorte de sable très léger. Avec ces deux manières, on pourra observer la meilleure solution pour les faire éclore."

L'éclosion prévue fin octobre

Toutes les deux semaines, l’équipe de l’Aquarium va se relayer pour surveiller les œufs blancs de caïmans avec une technique spéciale. "On va mirer les œufs, c'est-à-dire les passer sous une lampe et observer si un embryon se développe. Puis avec une pince à épiler, on les aidera à casser la coquille pour les faire sortir naturellement", explique David Brantôme.

Douze œufs sont conservés dans des couveuses afin de les maintenir dans un environnement chaud et humide. © Radio France - Philippine Thibaudault

Les œufs caïmans reposeront tranquillement dans l’incubateur pendant 90 jours avant d'éclore, normalement, fin octobre. Une fois sur pattes, pour éviter les risques de consanguinité, les caïmans seront envoyés dans les aquariums et les zoos de France ou d'Europe.