A l'aube des vacances de la Toussaint, les accompagnateurs en montagne rappellent les bons comportements

Réunis en assemblée générale ce vendredi, la Section Massif des Vosges du Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne a replacé Pierre Mengin à sa présidence. Mais à l'aube des 2 semaines de congés de la Toussaint, la question de la vigilance dans le massif reprend de l'ampleur. Les bons chiffres de fréquentation de cet été pourraient se poursuivre un peu cette saison, avec du monde attendu sur les chemins de randonnée.

ⓘ Publicité

Rester vigilant

Car le public des randonnées est effectivement de plus en plus important. "On voit de nouvelles personnes, souvent des familles par exemple", explique Laurent Cahon, accompagnateur dans le secteur de La Bresse. Un public parfois novice qu'il ne faut pas hésiter à surveiller une fois sur les sentiers. "Des fois on intervient, on n'a pas de pouvoir de police, mais on dit souvent de faire gaffe."

Parce que selon lui, il y a certains mauvais comportements réguliers qui augmentent le risque en altitude. "On est toujours dans l'anticipation d'un accident. Par exemple, les gens s'approchent souvent à 1 mètre du ravin pour voir le point de vue, mais on le voit aussi bien à 10 mètres", décrit-il. D'autant que les sentiers risquent d'être glissants suite à la sécheresse de cet été combinée aux pluies de ces derniers jours.

Les bons réflexes

Par conséquent, la meilleure solution de se préserver est parfois de rester humble. "Il faut simplement savoir renoncer. Par exemple, quand on veut prendre un bon sentier, mais qu'il a plu, il faut mieux aller ailleurs pour éviter le secteur glissant", explique-t-il.