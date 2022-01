A l'école de commerce de Dijon, dix réfugiés vont suivre une formation

Ils sont dix, ce lundi, à commencer la formation (Re)Connect à la BSB, l'Ecole de Commerce de Dijon. Ils viennent d'Afghanistan, d'Ethiopie ou encore de Lybie et attendent de cette formation qu'elle les aident à avancer dans leur projet professionnel. C'est l'objectif de Céline Soulas, la créatrice de cette formation: "l'idée c'est que cette école offre des clés, des portes qui vont s'ouvrir".

De gauche à droite, Céline Soulas, créatrice de la formation, Lucas et Susie, deux étudiants responsables du projet © Radio France - Pauline Boudier

C'est la deuxième fois qu'elle organise et gère cette formation de trois mois. Destinée aux réfugiés qui savent se débrouiller en français, cette formation propose des cours de français pour que les participants ne ressentent plus de gêne avec la langue. "Très souvent les personnes ont bénéficié d'un accompagnement rigoureux et riche sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Tous ces cours ont amélioré leur niveau de français surtout, et on arrive après pour compléter les formations qu'ils ont déjà. On leur fait bénéficier des avantages d'une école de commerce, à savoir un réseau de professionnels.", explique Céline Soulas.

Pendant les trois mois de la formation, les participants seront suivis par un "mentor", un chef d'entreprise dijonnais, qui pourra leur donner des conseils et pourquoi pas commencer une collaboration. Lors de la première édition en 2020, certains participants avaient pu continuer à travailler avec leur "mentor", comme le raconte Céline Soulas: "un des participants a monté sa société de gestion de paye et travaille maintenant avec l'expert comptable qui le suivait."

Duaa et Naheda, deux participantes, avec Nawal, une étudiante au milieu © Radio France - Pauline Boudier

Les participants sont en binôme avec des étudiants de la BSB, l'Ecole de Commerce. Ces étudiants volontaires ont pour mission de les aider dans les démarches administratives liées à leur formation, mais aussi à les intégrer à la vie de l'école. C'est aussi ce qui a poussé Duaa, 21 ans, à candidater à la formation: "Je m'améliore en français et en même temps ça m'aide à communiquer avec les autres, parce que je suis plutôt timide.".

Duaa espère obtenir une alternance dans un cabinet dentaire Copier

En avril 2022, ces réfugiés auront terminé leur formation. La plupart des réfugiés espèrent qu'elle les aidera à trouver une formation professionnelle et pourquoi pas un emploi : en septembre prochain, Duaa espère obtenir une alternance dans un cabinet dentaire.