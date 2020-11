À l'église Saint-Vincent d'Orléans, les fidèles privés de messe parlent de "crève-cœur"

Dans plusieurs villes de France, ce dimanche, des catholiques prévoient de manifester pour la reprise des messes dans les églises. Si le ministre de l'Intérieur a prévenu qu'il n'hésiterait pas à "envoyer les policiers et gendarmes verbaliser" en cas "d'acte répété", il a annoncé qu'il rencontrerait les représentants des principaux cultes lundi 16 novembre. Pour autoriser à nouveau les cérémonies ? C'est ce qu'espèrent les fidèles de l'église Saint-Vincent, près du Parc Pasteur à Orléans. "La messe, pour nous, c'est le centre de notre vie religieuse, le moment où on se retrouve et où on rencontre notre Seigneur, tous ensemble. Nous empêcher de nous rassembler, c'est un crève-cœur" confie Claire, paroissienne de Saint-Vincent depuis 10 ans.

Le fait d'exercer son culte, ça fait partie des besoins essentiels - Alexis, paroissien

Pour ces catholiques, l'interdiction des messes est un véritable coup porté à leur liberté de culte. "Le fait d'exercer son culte, ça fait partie des besoins essentiels. On vit ça un peu dans la souffrance, de ne pas pouvoir être présent corporellement" explique Alexis, paroissien de Saint-Vincent. Amaury, 20 ans, approuve. Il est étudiant, confiné dans sa petite chambre. Les messes en compagnie des autres fidèles lui manquent, dans cette période compliquée. "C'est d'abord un manque spirituel, de ne pas aller à la messe le dimanche. Et c'est incompréhensible alors qu'il y a du respect des gestes barrières dans les églises, plus que dans les grandes surfaces !"

L'église reste ouverte le week-end mais les rassemblements ne sont pas permis. © Radio France - Camille Huppenoire

L'église Saint-Vincent est ouverte toute la journée le samedi et le dimanche, pour permettre aux fidèles de venir prier...mais individuellement. Pour Tristan de Gaullier, prêtre de l'église, ne pas pouvoir se rassembler est contraire à la religion. "On n'est pas chrétiens tout seuls, on l'est avec d'autres (...) pour les catholiques, c'est vraiment une dimension importante de se rassembler le dimanche à la messe. Pas uniquement pour être ensemble : ce n'est pas un apéro entre amis, c'est quelque chose de constitutif de la vie, de la foi. En être privé, c'est douloureux."