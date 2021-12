À l'EHPAD de Champeix, les familles "heureuses de retrouver les aînés" pour Noël

En ce 25 décembre, Isabelle raccompagne son papa dans sa chambre. Pour la première fois depuis deux ans, toute la famille s'est réunie pour fêter Noël ensemble : "Il a retrouvé ses petites-filles, ses arrières petites-filles, ses gendres… Une vraie réunion de famille ! On sent que ça lui fait du bien, et à nous aussi d'ailleurs. On a besoin de se retrouver dans ces moments-là."

Des moments de joie devenus rares en temps de pandémie… Mais qu'ils faut absolument préserver selon Florian Ferragu, le directeur de la résidence Les Campellis à Champeix : "Il n'y a pas de règles : les résidents qui veulent sortir voir de la famille peuvent le faire. On leur demande juste de faire attention aux gestes barrières." Parmi la soixantaine de résidents, certains restent à l'EHPAD pour les fêtes. Alors l'équipe se démène pour leur faire plaisir : un feu d'artifice a été organisé lors du réveillon ! Germaine, 87 ans, a apprécié le spectacle. Ses proches habitent tous loin d'ici et pourtant, elle n'a jamais été aussi bien entourée pendant les fêtes de fin d'année : "Ici, j'ai retrouvé une vraie famille !"