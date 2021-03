A l'Ehpad du Bois de Bléville, un parfum de liberté avec l'allègement du protocole sanitaire

Le protocole sanitaire est allégé dans les Ehpads depuis quelques jours. La plupart des résidents de ces établissements ayant été vaccinés, la ministre chargée de l'Autonomie Brigitte Bourguignon a assoupli certaines mesures. Ainsi, les résidents vaccinés pourront se rendre chez leurs proches sans se faire tester avant ou après ni s'isoler sept jours dans leurs chambres. Les portes des chambres justement seront également ouvertes aux familles.

Des grands moments de bonheur et d'émotions

C'est un moment que Gratien Le Draz attendait avec impatience. Pouvoir rendre visite à sa mère, Léonce 99 ans dans sa chambre. Et ce lundi, il lui fait cette surprise. "Bonjour ma petite, maman, comment vas-tu ?", lui demande-t-il. "Ce n'est pas vrai", s'étonne Léonce, visiblement émue de voir son fils dans sa chambre. "A partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir venir dans ta chambre, tu es contente ?", lui demande son fils. "Oui, c'est bien, ça me fait plaisir, beaucoup, puis quand même tu es mon fils, c'est une bonne chose", lui répond-elle.

"Je suis très heureux, oui, on va pouvoir parler de plein choses dont on ne pouvait pas trop parler en bas quand il y avait du monde, enfin quand on n'était pas seul. Là il va y avoir plus d'intimité et puis je vais pouvroir regarder un peu ses affaires, voir ce qui lui manque parce que moi je ne peux pas savoir ce qui lui manque sinon, regarder ce qui ne marche plus, ce qui ne marche pas, l'emmener faire un petit tour dans le couloir, ça va changer beaucoup de choses", explique Gratien Le Draz.

Les résidents vaccinés de cet Ehpad sont donc affranchis de ces contraintes. "Ils vont pouvoir vivre librement ce qu'ils avaient la possibilité de vivre il y a quasiment un an", se réjouit le directeur de l'Ehpad, Philippe Douis. "De sortir, de revoir leurs familles. Les familles vont pouvoir remonter dans les chambres. Dans les Ehpads il ne faut pas oublier que la chambre est le domicile du résident donc il est clair que cet endroit très intime était interdit depuis plusieurs mois aux familles et c'était très dommage", poursuit-il.

Puis de conclure : "Ce sont des personnes qui vont se retrouver après un an avec toute la retenue que l'on doit avoir avec cette pandémie et là ça va être l'explosion de joie, il va peut-être y avoir des petits pleurs même, des grands moments de bonheur et d'émotions et c'est normal. Et c'est beau et c'est beau".